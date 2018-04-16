Вся Астана будет охвачена камерами «Сергек» до 1 июня

Сегодня, 03:50

Аким Астаны Асет Исекешев, заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев, заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов с рабочим объездом посетили ситуационный центр, где обсудили текущие вопросы по реализации проекта «Сергек». Об этом сообщает пресс-служба акима Астаны.

Аскару Жумагалиеву продемонстрировали все возможности системы фотовидеофиксации «Сергек», единый реестр административных правонарушений и систему оплаты штрафов Qamqor.

Асет Исекешев сообщил, что установка камер «Сергек» и План по реализации принципа «нулевой терпимости» способствовали снижению количества преступлений в среднем на 30%, ДТП — на 18%.

Во время посещения ситуационного центра вице-премьер дал поручение МВД ускорить процедуры интеграции информационных систем МВД и Генеральной прокуратуры.

На сегодняшний день первый этап установки камер завершился. В городе установлено и интегрировано 6 тыс. 365 камер. Охват всего города камерами «Сергек» будет завершен до 1 июня 2018 года.

Далее делегация oзнакомилась с работой офиса «Astana LRT». Председатель правления Бекмырза Игенбердинов показал интеллектуальную транспортную систему города: программно-аппаратный комплекс. Он позволяет централизованно управлять светофорами и системами видеонаблюдения. Как пояснили специалисты, в рамках проекта ITS на остановках установлены табло информирования пассажиров о времени прибытия автобусов. Там же в случае необходимости можно разместить дополнительную информацию о непредвиденных обстоятельствах и ЧП.

Нурсултан Назарбаев высказался о подарках к юбилею столицы

В центре диспетчеризации гости смогли увидеть, как ведется централизованное управление перевозочным процессом круглосуточно в оперативном режиме. На специальном экране показана карта города и положение всех автобусов с индикаторами соблюдения расписания движения. Красный — это опережение, желтый — отставание. Зеленый, соответственно, соблюдение расписания. При изменении схем, ЧП, сбое оборудования на данной карте демонстрируется изменение статусов автобусов.

По словам Аскара Жумагалиева, все эти функции значительно улучшают и делают комфортной жизнь горожан.

«Мы сегодня увидели, что проекты готовы, они корректно работают, акимат оперативно реагирует на жалобы и обращения жителей. Нам осталось провести еще одну важную работу — доработать мобильное приложение, в котором будет доступна вся информация. Ведь внедряемые технологии обеспечивают наши с вами безопасность и комфорт, значит, доступ к ним должен быть максимально простым для всех горожан», — отметил вице-премьер.