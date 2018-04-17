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Во Франции начато строительство еще одного испытательного участка транспортной системы Hyperloop

17-04-2018, 08:36
Во Франции начато строительство еще одного испытательного участка транспортной системы Hyperloop


Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) объявила о начале процесса строительства первого из двух испытательных участков транспортной системы Hyperloop. Первые трубы туннеля уже были отправлены к месту строительства, расположенного неподалеку от Тулузы, Франция. Туннель этого участка, длиной 320 метров, будет проложен по поверхности земли, а первые испытания этой системы запланированы на вторую половину текущего года.

Когда строительство первого испытательного участка будет закончено, компания Hyperloop TT приступит к строительству второго, более длинного участка. Этот участок по конструкции будет более близок к оригинальной идее системы Hyperloop, его трубопровод будет проведен на опорах, высотой 5.8 метра, а длина этого участка будет равна 1 километру. Согласно планам, строительство второго участка будет закончено в 2019 году и вскоре после этого в нем начнут проводиться испытания пассажирских и транспортных капсул.

Во Франции начато строительство еще одного испытательного участка транспортной системы Hyperloop


Помимо испытательных участков, специалисты испанского подразделения компании HTT занимаются сейчас изготовлением испытательной капсулы, и эта капсула будет готова к испытаниям уже летом этого года. Согласно имеющейся информации, капсула рассчитана на перевозку от 28 до 40 пассажиров, а ее максимальная скорость будет составлять около 1223 километров в час (760 миль в час), немного не дотягивая до скорости преодоления звукового барьера. Скорее всего, компания Hyperloop TT представит широкой общественности свои достижения сразу после того, как эта капсула совершит свой первый заезд на испытательном участке трассы.

Отметим, что компания Hyperloop TT не столь удачлива, как ее ближайший конкурент, компания Virgin Hyperloop One, в распоряжении которой уже почти год имеется собственный испытательный участок. Однако, участок, который будет построен компанией Hyperloop TT, будет иметь больше общего с реальной системой, ведь диаметр трубопровода у компании Virgin Hyperloop One составляет 3.3 метра, что на 0.7 метра меньше трубопровода компании HTT.

Во Франции начато строительство еще одного испытательного участка транспортной системы Hyperloop


Напомним нашим читателям, что компания Virgin Hyperloop One является обладателем рекорда скорости в 240 миль в час, установленном капсулой XP-1 на 500-метровом испытательном участке. Но если принять в расчет большую длину строящегося участка компании Hyperloop TT, то в недалеком будущем нас ожидает целая череда новых рекордов, скорость которых будет постепенно приближаться к "крейсерской" скорости транспортной системы.

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