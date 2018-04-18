Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России

Сегодня, 03:47

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, защищающий интересы Telegram Messenger Ltd в суде, обжаловал решение суда о блокировке одноименного мессенджера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя «Агоры» Павла Чикова.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил заблокировать Telegram в России, так как мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Суд потребовал исполнить решение в немедленном порядке. «Решение в этой части принято с существенным нарушением процессуальных норм», — говорится в жалобе. В решении суда говорилось, что неисполнение постановления о блокировке может привести к нарушениям конституционных прав россиян.

Адвокаты Telegram, в свою очередь, указали в жалобе, что ущерб «публичным и частным интересам» причиняется «именно немедленной блокировкой Telegram». Во исполнение решения о блокировке мессенджера Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Google и Amazon. Всего ведомство заблокировало более 16 млн таких IP-адресов. При этом сайт самого Роскомнадзора работает с перебоями в течение всего вторника.