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Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть

Сегодня, 03:58
Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть


Стоимость акций российской алюминиевой компании UC Rusal, внесенной 6 апреля Минфином США в санкционный список, продолжает падать. В понедельник, 16 апреля, в ходе торгов на Гонконгской бирже цена бумаг рухнула еще почти на треть. На пике падения стоимость акций опустилась до 1,41 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что на 30,88% ниже уровня закрытия предыдущих торгов (2,04 HKD), сообщает РБК.

Рыночная капитализация Rusal по данным Гонконгской биржи опустилась до 21,422 млрд HKD, или 2,728 млрд долларов. Для сравнения: во время IPO, проведенного на Гонконгской бирже в январе 2010 года, Rusal оценили в 21,05 млрд долларов, компания тогда привлекла 2,24 млрд долларов, продав 10,6% акций.


Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть

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Таким образом, по сравнению с 2010 годом стоимость Rusal после серии обвалов (только 9 апреля котировки бумаг в Гонконге упали более чем вдвое) сократилась в 7,7 раза.

Торги акциями Rusal на Московской бирже 16 апреля также начались падением. На минимуме стоимость бумаг снижалась до 16,11 руб., что на 23,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN 6 апреля. Санкции подразумевают полную изоляцию компании от американской финансовой системы, в связи с чем компания объявила о возможных технических дефолтах.

10 апреля LME, на которую приходилось около 1020% продаж UC Rusal, заявила о приостановке торгов алюминием компании. В среду, 11 апреля, Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.

12 апреля биржевая стоимость тонны алюминия на фоне опасений возникновения дефицита поставок впервые за шесть лет превысила 2300 долларов.

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