Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы

Сегодня, 03:48

Бывшего заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Бауржана Мусина приговорили к семи годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.



«16 апреля районный суд № 2 Алматинского района города Астаны вынес приговор в отношении заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Бауржана Мусина по факту получения взяток от Н. Колпакова в интересах ТОО „Ассар KZ“ в сумме 1 млн тенге и индивидуального предпринимателя Е. Кульшариева в сумме 400 тыс. тенге», — рассказали в городском суде.

Задержан замглавы Комитета по делам гражданского общества

Как следует из сообщения, 15 декабря 2016 года между заместителем председателя комитета Бауржаном Мусиным и директором ТОО «Ассар KZ» заключен договор о госзакупках товаров на общую сумму 4,9 млн тенге. Мусин получил взятку в сумме 1 млн тенге от Колпакова за подписание акта приемки за фактически не поставленный товар. Кроме того, Мусин получил от ИП Е. Кульшариева взятку в 400 тыс. тенге, за лоббирование интересов ИП «Кульшариев Е.» и признания его победителем в планируемых закупках, в участии проведения семинаров в апреле 2017 года.

«Приговором суда Бауржану Мусину окончательно назначено 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права заниматься деятельностью и занимать должности на государственной службе, в государственных и коммерческих организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, — постановил суд.