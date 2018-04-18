Новости / Государство

Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные

Сегодня, 03:43
Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные


Технология блокчейн имеет потенциал для значительного сокращения затрат и времени, связанных с трансграничными банковскими транзакциями, повышения эффективности банков, но в то же время эта технология окажет давление на размер банковских комиссионных, говорится в сообщении Moody’s Investors Service, пишет vestifinance.ru.

В отчете Moody’s основное внимание уделяется двум конкретным областям для оценки потенциальных нарушений, которые могут быть вызваны технологией блокчейна: трансграничные транзакции и комиссионные доходы. В отчете отмечается, что это всего лишь два канала, через которые эта технология может повлиять на банковские операции.


Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные

ОАЭ намерены стать лидером блокчейн-индустрии

«Блокчейн имеет потенциал для существенного изменения того, как совершается широкий спектр финансовых услуг, — сказал Колин Эллис, управляющий директор Moody’s — кредитный стратег и соавтор отчета. — Банки могли бы значительно выиграть от разработки и внедрения технологий блокчейна с точки зрения повышения эффективности, экономии затрат и снижения рисков».

«Но принятие этих технологий также ограничит плату за обработку, комиссионные и прибыль от операций с иностранной валютой, что будет оказывать давление на доходы», — отметил он.

Швейцарские банки будут в наибольшей степени подвержены сокращению комиссионных сборов, причем 50% их доходов приходится именно на эти источники. Итальянские, канадские и израильские банки получают от аналогичной деятельности примерно 35% своих доходов.

Между тем, банки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также некоторые более мелкие европейские периферийные страны, относительно менее склонны полагаться на комиссионные с целью получения общего дохода.

  • Просмотров: 113
Похожие материалы
  • Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее
  • Moody’s: Качество активов банков РК остается слабым Moody’s: Качество активов банков РК остается слабым
  • Moody's подтверждает рейтинги «Продкорпорации» на уровне «Ba3» Moody's подтверждает рейтинги «Продкорпорации» на уровне «Ba3»
  • Moody's снизило суверенные рейтинги Казахстана Moody's снизило суверенные рейтинги Казахстана
  • Moody's сохраняет негативный прогноз для казахстанской банковской системы Moody's сохраняет негативный прогноз для казахстанской банковской системы
    • Отзывы читателей
    S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch Государство Сегодня, 03:59
    Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть Государство Сегодня, 03:58
    Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы Государство Сегодня, 03:48
    Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России Государство Сегодня, 03:47
    Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные Государство Сегодня, 03:43
    Машины-монстры: M/S Viking Grace - единственное в мире судно с ротационным парусом Машины-монстры: M/S Viking Grace - единственное в мире судно с ротационным парусом KnowHow 16-04-2018, 08:35
    В Швеции введена в эксплуатацию первая в мире дорога, способная заряжать электрические автомобили во время движения В Швеции введена в эксплуатацию первая в мире дорога, способная заряжать электрические автомобили во время движения KnowHow 16-04-2018, 08:35
    Ученые обнаружили, что в центре Млечного Пути скрываются сотни, а возможно и тысячи черных дыр Ученые обнаружили, что в центре Млечного Пути скрываются сотни, а возможно и тысячи черных дыр KnowHow 16-04-2018, 08:34
    До конца 2022 года планируется построить 200 общежитий До конца 2022 года планируется построить 200 общежитий Государство 16-04-2018, 03:58
    Sulzer выкупила свои акции у Реновы Sulzer выкупила свои акции у Реновы Государство 16-04-2018, 03:57
    Вся Астана будет охвачена камерами «Сергек» до 1 июня Вся Астана будет охвачена камерами «Сергек» до 1 июня Государство 16-04-2018, 03:50
    Бакытжан Сагинтаев прибыл в Атыраускую область Бакытжан Сагинтаев прибыл в Атыраускую область Государство 16-04-2018, 03:50
    Более 100 населённых пунктов Карагандинской области обеспечат газом Более 100 населённых пунктов Карагандинской области обеспечат газом Государство 16-04-2018, 03:38
    Спутники Swarm обнаружили второе магнитное поле, окружающее нашу планету Спутники Swarm обнаружили второе магнитное поле, окружающее нашу планету KnowHow 13-04-2018, 08:30
    Охота за сверхлегкими частицами темной материи выходит на качественно новый уровень Охота за сверхлегкими частицами темной материи выходит на качественно новый уровень KnowHow 13-04-2018, 08:30
    Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати KnowHow 13-04-2018, 08:29
    Бензин в Казахстане может подешеветь Бензин в Казахстане может подешеветь Государство 13-04-2018, 03:49
    Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги Государство 13-04-2018, 03:45
    В Азербайджане стартовали выборы президента В Азербайджане стартовали выборы президента Государство 13-04-2018, 03:36
    10 «вредных советов» по построению отдела продаж 10 «вредных советов» по построению отдела продаж Государство 13-04-2018, 03:32