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S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch

Сегодня, 03:59
S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch


Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке комплекса «Морской старт» (Sea Launch) и стала владельцем плавучего космодрома, заявил гендиректор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов, пишет vestifinance.ru.

Предыдущим владельцем являлась связанная с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» группа компаний Sea Launch. «Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности „Морского старта“ является компания S7», — отметил Сопов в интервью РИА «Новости».


S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch

В космосе откроется первый отель

Таким образом, в собственности S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет «Зенит», командное судно для управления комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

«Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти. Приобретение космодрома „Морской старт“ — это „входной билет“ для нас в космическую индустрию. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы», — подчеркнул гендиректор компании S7 Space.

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