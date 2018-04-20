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«Ангара» запускает авиарейсы из Алматы в Красноярск и Иркутск

Сегодня, 04:00
«Ангара» запускает авиарейсы из Алматы в Красноярск и Иркутск


С 3 июня авиакомпания «Ангара» начинает выполнять полеты в Красноярск и Иркутск из Алматы. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы Алматы-Красноярск-Иркутск будут осуществляться на самолете Ан-148−100Е, вмещающим 75 пассажиров. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю — в понедельник и пятницу.

Авиакомпания «Ангара» — крупнейший региональный перевозчик в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Сибирскому региону и Якутии, а также чартерные рейсы по России. Была создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд».

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