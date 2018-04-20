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Ажар Каджибекова возглавила Комитет госинспекции в АПК

Сегодня, 03:37
Ажар Каджибекова возглавила Комитет госинспекции в АПК


Приказом министра сельского хозяйства РК Ажар Каджибекова назначена на должность председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, сообщает пресс-служба главы правительства.

Ажар Каджибекова родилась в 1978 году в Алматинской области. В 2000 году окончила Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, в 2005 году — Казахский национальный аграрный университет. По специальности — учитель биологии, агроном.

Трудовую деятельность начала в 2000 году.

С 2000 по 2006 годы — работала учителем биологии, занимала различные должности в Алматинском областном территориальным управлении МСХ РК.

С 2006 по 2012 годы — работала в департаменте фитосанитарной безопасности МСХ РК, Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

С 2012 по 2014 годы — занимала руководящие должности в управлении фитосанитарной безопасности МСХ РК, департаменте производства и переработки растениеводческой продукции и фитосанитарной безопасности МСХ РК.

С 2014 по 2017 годы — директор департамента научного и кадрового обеспечения АПК МСХ РК, директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК.

С 2017 по 2018 годы — занимала должность руководителя Алматинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Награждена медалью «Ерен ебегі шін».

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