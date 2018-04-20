Новости / Государство

Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB»

Сегодня, 03:54
Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB»


Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB», прогноз «стабильный». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства экономики.

Ключевым фактором, поддерживающим рейтинг Казахстана, являются сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства.


Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB»

Как кредитные рейтинги компаний помогут фондовому рынку?

Ситуация в монетарной сфере и на валютном рынке в последние месяцы улучшается, о чем свидетельствуют сокращение инфляции, снижение долларизации депозитов и повышение стабильности обменного курса. Это отражает постепенное укрепление монетарной политики, проводимой центральным банком страны, и одновременно благоприятную ситуацию в области цен на нефть и нефтедобычи.

В настоящее время аналитики ожидают, что увеличение цен на нефть и нефтедобычи в сочетании с сокращением трансфертов в бюджет по бюджетному правилу обусловит укрепление активов НФРК с 2018 года.

Прогноз «стабильный» отражает оценку Fitch: позитивные факторы и риски для рейтингов в настоящее время сбалансированы.

  • Просмотров: 210
Похожие материалы
  • Fitch повысил рейтинг Греции Fitch повысил рейтинг Греции
  • Fitch подтвердило рейтинг Самрук-Энерго на уровне BB+ Fitch подтвердило рейтинг Самрук-Энерго на уровне BB+
  • Fitch подтвердило кредитный рейтинг Египта Fitch подтвердило кредитный рейтинг Египта
  • Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне “ВВВ+” Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне “ВВВ+”
  • Fitch подтвердило рейтинг Fitch подтвердило рейтинг "КазТрансОйла" на уровне BBB
    • Отзывы читателей
    «Ангара» запускает авиарейсы из Алматы в Красноярск и Иркутск «Ангара» запускает авиарейсы из Алматы в Красноярск и Иркутск Государство Сегодня, 04:00
    Hyperloop построят в ОАЭ Hyperloop построят в ОАЭ Государство Сегодня, 03:59
    Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» Государство Сегодня, 03:54
    Ажар Каджибекова возглавила Комитет госинспекции в АПК Ажар Каджибекова возглавила Комитет госинспекции в АПК Государство Сегодня, 03:37
    Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц Государство Сегодня, 03:32
    Астрономы впервые зарегистрировали Астрономы впервые зарегистрировали "сбой в работе" нейтронной звезды KnowHow 18-04-2018, 08:34
    "Закрученный" лазерный свет - зонд, позволяющий исследовать наноразмерные объекты KnowHow 18-04-2018, 08:33
    S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch Государство 18-04-2018, 03:59
    Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть Государство 18-04-2018, 03:58
    Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы Государство 18-04-2018, 03:48
    Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России Государство 18-04-2018, 03:47
    Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные Государство 18-04-2018, 03:43
    На МКС появился На МКС появился "охотник" за грозами, инструмент Space Storm Hunter KnowHow 17-04-2018, 08:36
    Во Франции начато строительство еще одного испытательного участка транспортной системы Hyperloop Во Франции начато строительство еще одного испытательного участка транспортной системы Hyperloop KnowHow 17-04-2018, 08:36
    Морские животные стали прототипом высокоточной подводной навигационной системы Морские животные стали прототипом высокоточной подводной навигационной системы KnowHow 17-04-2018, 08:36
    Машины-монстры: M/S Viking Grace - единственное в мире судно с ротационным парусом Машины-монстры: M/S Viking Grace - единственное в мире судно с ротационным парусом KnowHow 16-04-2018, 08:35
    В Швеции введена в эксплуатацию первая в мире дорога, способная заряжать электрические автомобили во время движения В Швеции введена в эксплуатацию первая в мире дорога, способная заряжать электрические автомобили во время движения KnowHow 16-04-2018, 08:35
    Ученые обнаружили, что в центре Млечного Пути скрываются сотни, а возможно и тысячи черных дыр Ученые обнаружили, что в центре Млечного Пути скрываются сотни, а возможно и тысячи черных дыр KnowHow 16-04-2018, 08:34
    До конца 2022 года планируется построить 200 общежитий До конца 2022 года планируется построить 200 общежитий Государство 16-04-2018, 03:58
    Sulzer выкупила свои акции у Реновы Sulzer выкупила свои акции у Реновы Государство 16-04-2018, 03:57