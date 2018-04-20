Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB»

Сегодня, 03:54

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB», прогноз «стабильный». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства экономики.



Ключевым фактором, поддерживающим рейтинг Казахстана, являются сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства.

Как кредитные рейтинги компаний помогут фондовому рынку?

Ситуация в монетарной сфере и на валютном рынке в последние месяцы улучшается, о чем свидетельствуют сокращение инфляции, снижение долларизации депозитов и повышение стабильности обменного курса. Это отражает постепенное укрепление монетарной политики, проводимой центральным банком страны, и одновременно благоприятную ситуацию в области цен на нефть и нефтедобычи.

В настоящее время аналитики ожидают, что увеличение цен на нефть и нефтедобычи в сочетании с сокращением трансфертов в бюджет по бюджетному правилу обусловит укрепление активов НФРК с 2018 года.

Прогноз «стабильный» отражает оценку Fitch: позитивные факторы и риски для рейтингов в настоящее время сбалансированы.