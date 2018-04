Компания SpaceX произвела успешный запуск космического телескопа TESS, охотника за экзопланетами следующего поколения

Вчера, 08:35Охота на планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы, вышла на качественно новый уровень, благодаря вчерашнему запуску нового космического телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Запуск был произведен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Отметим, что телескоп TESS считается преемником небезызвестного космического телескопа Kepler, во время выполнения своей основной научной миссии новый телескоп проследит за более чем 200 тысячами самых ярких звезд, находящихся по соседству в Солнечной системой. И как его предшественник, новый телескоп будет искать планеты, используя традиционный транзитный метод.До начала миссии телескопа Kepler экзопланеты считались очень редкими находками, подтверждение существования первой из известных экзопланет было получено только в 1992 году. Но теперь, благодаря телескопу Kepler, астрономам известно более 2 300 подтвержденных планет, а несколько тысяч планет-кандидатов еще стоят в очереди на подтверждение. Однако, и расширенная миссия телескопа Kepler уже неуклонно приближается к финальному этапу.Миссия космического телескопа TESS, разработанного и изготовленного при участии специалистов из разных стран, рассчитана на два года. За это время новый телескоп проследит более чем за 200 тысячами звезд в области неба, поделенного на 26 секторов, размерами от 24 до 96 угловых градусов. Эта область в 400 раз больше области, охваченной наблюдениями телескопа Kepler, однако телескоп TESS сосредоточится только на самых ярких и самых близких к Земле звездах. Наблюдения в пределах одного сектора будут производиться на протяжении 27 суток.Как уже упоминалось выше, телескоп TESS будет следить только за звездами, яркость которых в 100-300 раз превышает среднюю яркость звезд, изученных телескопом Kepler. Это позволит ученым более точно зафиксировать графики изменений яркости звезды во время транзита, что, в свою очередь, позволит более точно рассчитать размеры, орбиту, массу, определить состав планеты и факт наличия у нее атмосферы. Ученые рассчитывают, что за время миссии телескопа TESS будет обнаружено и подтверждено по крайней мере 300 подобных Земле планет.Запуск телескопа прошел без каких-либо проблем. Первая и вторая ступени ракеты Falcon 9 отработали положенное время, автоматика отделения ступеней сработала своевременно, и телескоп TESS был выведен на эллиптическую околоземную орбиту спустя 48 минут после момента запуска. Первая ступень ракеты Falcon 9 возвратилась к поверхности Земли и совершила успешную посадку на автоматическую морскую баржу со странным названием "Of Course I Still Love You". Эта ступень стала 24-й по счету, которую компании SpaceX удалось успешно возвратить на Землю и которую можно будет использовать повторно.И в заключение отметим, что изначально запуск космического телескопа TESS был назначен на 16 апреля 2018 года. Но, из-за вовремя обнаруженных неполадок в системе Guidance Navigation and Control systems ракеты Falcon 9 запуск был отложен на некоторое время. И сейчас, согласно информации от американского космического агентства НАСА, космический телескоп TESS находится "в полном здравии" и двигается к предназначенной для него точке космического пространства.