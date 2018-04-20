Новости / KnowHow

TF-2 - новая идея компании Terrafugia, которая позволит транспортировать людей по земле и по воздуху

Вчера, 08:34
TF-2 - новая идея компании Terrafugia, которая позволит транспортировать людей по земле и по воздуху


Нашим постоянным читателям достаточно хорошо известна компания Terrafugia, которая уже достаточно долгое время занимается разработкой летающих автомобилей, пассажирских транспортных средств, способных передвигаться, как по дорогам, так и по воздуху. Созданные этой компанией летающие автомобили Terrafugia Transition уже не раз поднимались в воздух и компании уже удалось даже получить одобрение американского Федерального управления авиации (FAA). Тем не менее, конструкцию летающего автомобиля компании Terrafugia и других компаний вряд ли можно назвать удачной, ведь в любой момент времени половина узлов и деталей такого транспортного средства бездействует и выступает в качестве "мертвого груза". При движении по дороге этим мертвым грузом является часть автомобиля, использующаяся для обеспечения полетов, а во время полета, как нетяжело догадаться - та часть, которая используется на дороге.

TF-2 - новая идея компании Terrafugia, которая позволит транспортировать людей по земле и по воздуху


Тем не менее, инженерам компании Terrafugia удалось найти красивое решение описанной выше проблемы и воплотить это решение в виде концепта, получившего название TF-2. Основой этого транспортного средства является пассажирская капсула, которая может перевозиться по воздуху, будучи прицепленной к летательному аппарату с вертикальным взлетом и посадкой. А для обеспечения движения по дорогам эта капсула устанавливается на автомобильное шасси.

Автоматическая система стыковки TF-2 может обеспечить посадку капсулы, ее установку на автомобильное шасси и старт уже с другой пассажирской капсулой всего за две минуты времени. Это время меньше времени, требующегося нынешнему летающему автомобилю Transition для изменения его конфигурации и смены режима движения.

TF-2 - новая идея компании Terrafugia, которая позволит транспортировать людей по земле и по воздуху


Летательный аппарат системы TF-2 может летать под управлением человека-пилота, но в нем установлены все необходимые средства и системы, позволяющие аппарату летать полностью в автоматическом режиме. У летательного аппарата имеются поворотные роторы с лопастями, что делает его чем-то похожим на летательный аппарат V22 Osprey. Но сам аппарат TF-2 более прост с технической точки зрения и более легок, его полный взлетный вес равняется 4090 килограммам. Крейсерская скорость аппарата TF-2 в полете составляет 330 километров в час, а дальность полета - 555 километров при полной загрузке.

Как уже упоминалось выше, аппарат TF-2 на данном этапе является всего лишь концептом и на скорое воплощение этого концепта в реальности рассчитывать не стоит. Сейчас компания Terrafugia занимается сбором мнений, которые позволят им развить эту интересную идею далее и довести ее до практического воплощения.
  • Просмотров: 34
Похожие материалы
  • Беспилотный летательный аппарат Vanilla VA001 устанавливает новый рекорд - 5 суток непрерывного пребывания в полете Беспилотный летательный аппарат Vanilla VA001 устанавливает новый рекорд - 5 суток непрерывного пребывания в полете
  • DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean
  • AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace
  • Lilium Jet - проект персонального электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой Lilium Jet - проект персонального электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой
  • Новый летающий автомобиль Terrafugia TF-X станет реальностью в 2018 году Новый летающий автомобиль Terrafugia TF-X станет реальностью в 2018 году
    • Отзывы читателей
    Компания SpaceX произвела успешный запуск космического телескопа TESS, охотника за экзопланетами следующего поколения Компания SpaceX произвела успешный запуск космического телескопа TESS, охотника за экзопланетами следующего поколения KnowHow Вчера, 08:35
    TF-2 - новая идея компании Terrafugia, которая позволит транспортировать людей по земле и по воздуху TF-2 - новая идея компании Terrafugia, которая позволит транспортировать людей по земле и по воздуху KnowHow Вчера, 08:34
    «Ангара» запускает авиарейсы из Алматы в Красноярск и Иркутск «Ангара» запускает авиарейсы из Алматы в Красноярск и Иркутск Государство Вчера, 04:00
    Hyperloop построят в ОАЭ Hyperloop построят в ОАЭ Государство Вчера, 03:59
    Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» Государство Вчера, 03:54
    Ажар Каджибекова возглавила Комитет госинспекции в АПК Ажар Каджибекова возглавила Комитет госинспекции в АПК Государство Вчера, 03:37
    Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц Государство Вчера, 03:32
    StimDust - самый эффективный на сегодняшний день беспроводной StimDust - самый эффективный на сегодняшний день беспроводной "искусственный нерв" KnowHow 19-04-2018, 08:13
    Создан квантовый генератор случайных чисел, способный стать основой невзламываемых коммуникационных систем и систем безопасности Создан квантовый генератор случайных чисел, способный стать основой невзламываемых коммуникационных систем и систем безопасности KnowHow 19-04-2018, 08:04
    Создан Создан "рекордный" квантовый регистр, состоящий из 20 запутанных кубитов KnowHow 18-04-2018, 08:34
    Астрономы впервые зарегистрировали Астрономы впервые зарегистрировали "сбой в работе" нейтронной звезды KnowHow 18-04-2018, 08:34
    "Закрученный" лазерный свет - зонд, позволяющий исследовать наноразмерные объекты KnowHow 18-04-2018, 08:33
    S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch Государство 18-04-2018, 03:59
    Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть Государство 18-04-2018, 03:58
    Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы Государство 18-04-2018, 03:48
    Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России Государство 18-04-2018, 03:47
    Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные Moody’s: Блокчейн снизит банковские комиссионные Государство 18-04-2018, 03:43
    На МКС появился На МКС появился "охотник" за грозами, инструмент Space Storm Hunter KnowHow 17-04-2018, 08:36
    Во Франции начато строительство еще одного испытательного участка транспортной системы Hyperloop Во Франции начато строительство еще одного испытательного участка транспортной системы Hyperloop KnowHow 17-04-2018, 08:36
    Морские животные стали прототипом высокоточной подводной навигационной системы Морские животные стали прототипом высокоточной подводной навигационной системы KnowHow 17-04-2018, 08:36