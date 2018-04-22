Актюбинской молодежи предложили гранты на реализацию социальных проектов

Сегодня, 03:55

Совместный проект МОН РК и Всемирного банка по развитию молодёжного корпуса презентовали в региональной службе коммуникаций в Актобе, передает «Казинформ».

Заявки на участие в грантовом конкурсе на реализацию социальных проектов начнут принимать от актюбинской молодежи с 20 мая. Максимальная сумма гранта для реализации социальных идей составит 1 млн тенге. При этом все потенциальные участники пройдут обучающие тренинги. После получения гранта участники проекта должны проработать 6 месяцев бесплатно, раздавая произведенную продукцию нуждающимся. Взамен в течение полугода организаторы проекта будут оплачивать им стипендию от 40 до 60 тысяч тенге. Средства гранта нельзя направлять на издание книг, строительство зданий, религиозные цели. Однако в целом выбор направлений реализации соцпроектов не ограничен, главное, чтобы новое дело приносило социальный эффект сельчанам.

«Проект стартовал в 2017 году, и 1810 молодых людей уже реализовали свои идеи. В этом году в проекте участвуют Актюбинская, Северо-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В конкурсе сможет участвовать молодежь от 14 до 29 лет, кроме учащихся школ. В этом году мы ожидаем участие 3,5 тысяч человек, планируется отобрать из них около тысячи проектов. Особый приоритет отдается участникам, которые не работают и не учатся», — сказала руководитель координационного агентства проекта Вера Ким.

К примеру, в прошлом году группа молодежи из небольшого села открыла на средства гранта минипекарню, так как в селе не было пекарни и в зимние месяцы из-за закрытия дорог жители оставались без хлеба. Проект вовлекает молодёжь в улучшение своего города, района, села, помогает быть социально активными и ответственными, развивать необходимые жизненные навыки, готовит пул экспертов по работе с молодёжью и повышает потенциал молодёжных организаций области. Регистрация на участие в проекте проводится на сайте www.zhasproject.kz



