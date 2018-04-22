Новости / Государство

Актюбинской молодежи предложили гранты на реализацию социальных проектов

Сегодня, 03:55
Актюбинской молодежи предложили гранты на реализацию социальных проектов


Совместный проект МОН РК и Всемирного банка по развитию молодёжного корпуса презентовали в региональной службе коммуникаций в Актобе, передает «Казинформ».

Заявки на участие в грантовом конкурсе на реализацию социальных проектов начнут принимать от актюбинской молодежи с 20 мая. Максимальная сумма гранта для реализации социальных идей составит 1 млн тенге. При этом все потенциальные участники пройдут обучающие тренинги. После получения гранта участники проекта должны проработать 6 месяцев бесплатно, раздавая произведенную продукцию нуждающимся. Взамен в течение полугода организаторы проекта будут оплачивать им стипендию от 40 до 60 тысяч тенге. Средства гранта нельзя направлять на издание книг, строительство зданий, религиозные цели. Однако в целом выбор направлений реализации соцпроектов не ограничен, главное, чтобы новое дело приносило социальный эффект сельчанам.

«Проект стартовал в 2017 году, и 1810 молодых людей уже реализовали свои идеи. В этом году в проекте участвуют Актюбинская, Северо-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В конкурсе сможет участвовать молодежь от 14 до 29 лет, кроме учащихся школ. В этом году мы ожидаем участие 3,5 тысяч человек, планируется отобрать из них около тысячи проектов. Особый приоритет отдается участникам, которые не работают и не учатся», — сказала руководитель координационного агентства проекта Вера Ким.

К примеру, в прошлом году группа молодежи из небольшого села открыла на средства гранта минипекарню, так как в селе не было пекарни и в зимние месяцы из-за закрытия дорог жители оставались без хлеба. Проект вовлекает молодёжь в улучшение своего города, района, села, помогает быть социально активными и ответственными, развивать необходимые жизненные навыки, готовит пул экспертов по работе с молодёжью и повышает потенциал молодёжных организаций области. Регистрация на участие в проекте проводится на сайте www.zhasproject.kz

  • Просмотров: 121
Похожие материалы
  • Озвучены суммы грантов для ученых Озвучены суммы грантов для ученых
  • Казахстанский стартап вошел в число лучших в Азии Казахстанский стартап вошел в число лучших в Азии
  • 10 инвестпроектов будут реализованы в Актюбинской области в 2016 году 10 инвестпроектов будут реализованы в Актюбинской области в 2016 году
  • Определились финалисты конкурса на лучший социальный проект Определились финалисты конкурса на лучший социальный проект
  • Запущен конкурс Startup Bolashak Запущен конкурс Startup Bolashak
    • Отзывы читателей
    Актюбинской молодежи предложили гранты на реализацию социальных проектов Актюбинской молодежи предложили гранты на реализацию социальных проектов Государство Сегодня, 03:55
    Facebook займется разработкой собственных процессоров Facebook займется разработкой собственных процессоров Государство Сегодня, 03:51
    «Атамекен» стал оператором нефинансовой поддержки экспорта «Атамекен» стал оператором нефинансовой поддержки экспорта Государство Сегодня, 03:47
    Time опубликовала список 100 самых влиятельных людей Time опубликовала список 100 самых влиятельных людей Государство Сегодня, 03:37
    Алматы стал примером конструктивного диалога бизнеса и власти Алматы стал примером конструктивного диалога бизнеса и власти Государство Сегодня, 03:32
    Компания SpaceX произвела успешный запуск космического телескопа TESS, охотника за экзопланетами следующего поколения Компания SpaceX произвела успешный запуск космического телескопа TESS, охотника за экзопланетами следующего поколения KnowHow 20-04-2018, 08:35
    TF-2 - новая идея компании Terrafugia, которая позволит транспортировать людей по земле и по воздуху TF-2 - новая идея компании Terrafugia, которая позволит транспортировать людей по земле и по воздуху KnowHow 20-04-2018, 08:34
    «Ангара» запускает авиарейсы из Алматы в Красноярск и Иркутск «Ангара» запускает авиарейсы из Алматы в Красноярск и Иркутск Государство 20-04-2018, 04:00
    Hyperloop построят в ОАЭ Hyperloop построят в ОАЭ Государство 20-04-2018, 03:59
    Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» Государство 20-04-2018, 03:54
    Ажар Каджибекова возглавила Комитет госинспекции в АПК Ажар Каджибекова возглавила Комитет госинспекции в АПК Государство 20-04-2018, 03:37
    Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц Государство 20-04-2018, 03:32
    StimDust - самый эффективный на сегодняшний день беспроводной StimDust - самый эффективный на сегодняшний день беспроводной "искусственный нерв" KnowHow 19-04-2018, 08:13
    Создан квантовый генератор случайных чисел, способный стать основой невзламываемых коммуникационных систем и систем безопасности Создан квантовый генератор случайных чисел, способный стать основой невзламываемых коммуникационных систем и систем безопасности KnowHow 19-04-2018, 08:04
    Создан Создан "рекордный" квантовый регистр, состоящий из 20 запутанных кубитов KnowHow 18-04-2018, 08:34
    Астрономы впервые зарегистрировали Астрономы впервые зарегистрировали "сбой в работе" нейтронной звезды KnowHow 18-04-2018, 08:34
    "Закрученный" лазерный свет - зонд, позволяющий исследовать наноразмерные объекты KnowHow 18-04-2018, 08:33
    S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch S7 закрыла сделку по покупке Sea Launch Государство 18-04-2018, 03:59
    Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть Акции Rusal на Гонконгской бирже упали в цене почти на треть Государство 18-04-2018, 03:58
    Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы Бауржана Мусина приговорили к 7 годам лишения свободы Государство 18-04-2018, 03:48