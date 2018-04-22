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«Атамекен» стал оператором нефинансовой поддержки экспорта

Сегодня, 03:47
«Атамекен» стал оператором нефинансовой поддержки экспорта


С этого года НПП РК «Атамекен» является оператором государственной программы по оказанию содействия экспортерам, в рамках которой предусмотрено возмещение затрат субъектам индустриально-инновационной деятельности, выпускающим отечественные обработанные товары.

Возмещаться будут затраты, связанные с рекламой продукции, участием в зарубежных выставках, ярмарках и фестивалях, а также разработкой и распространением рекламных каталогов. Помимо этого, будет компенсирована часть суммы на содержание представительства, торговой точки или склада за рубежом, проведением процедур по регистрации товарных знаков и сертификации продукции.

Прием заявок от предпринимателей стартует во втором квартале (после публикации объявления в СМИ). Заявки будет рассматривать рабочая группа и межведомственная комиссия, на основании чего с предпринимателем будет заключаться соглашение о перечислении средств.

Вместе с тем, дочерняя организация «Атамекена» — «Внешнеторговая палата Казахстана» — планирует проведение для отечественных предприятий 15-ти торгово-экспортных миссий в приграничные регионы России, страны Центральной Азии, Китай и Иран. Предпринимателям будут предоставлены площадки по поиску зарубежных партнеров. Как показывает опыт, участие в зарубежных торговых миссиях расширяет географию экспорта производимых товаров и услуг (График проведения торгово-экспортных миссиий и иных мероприятий будет размещен дополнительно).

Также ВТП организует участие бизнеса в различных международных выставках и конференциях. На этот год в Казахстане запланирован ряд семинаров с участием международных экспертов и порядка 14-ти вебинаров по вопросам экспорта отечественных товаров и услуг. Такие вебинары позволят бизнесу, не отрываясь от производства, получить всю необходимую информацию по экспорту и вопросам, связанным с международной торговлей.

Еще одна немаловажная новость: с этого года НПП РК «Атамекен» будет проводить анализ зарубежных рынков по заявкам экспортеров. Нацпалата и Министерство по инвестициям и развитию заключили соответствующее соглашение. Это означает, что потенциальные экспортеры смогут получать актуальную ифнормацию о том, какие страны заинтересованы в казахстанской продукции и в какой именно. Также бизнес сможет прогнозировать: какие товары выгодно выпускать в ближайшей перспективе. Причем информация будет доступна как в разрезе регионов Казахстана, так и на уровне других стран.

По всем интересующим вопросам экспортеры могут обращаться в контакт-центр НПП РК «Атамекен» — 1432

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