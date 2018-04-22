Time опубликовала список 100 самых влиятельных людей

Time опубликовала список 100 самых влиятельных людейСегодня, 03:37
Сотня самых влиятельных людей мира была разделена редакцией на категории: «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Кумиры» и «Титаны». Об этом сообщают «Вести. Экономика».
До этого года в список входил президент России Владимир Путин, в 2015 году российский лидер даже занимал первое место в рейтинге самых влиятельных людей планеты по версии читателей Time.
В категорию «Лидеры» вошли американский президент Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста — актриса из США Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, глава КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Аргентины Маурисио Макри, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, специальный прокурор США Роберт Мюллер, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, мэр Лондона Садик Хан и другие.
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