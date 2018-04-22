Time опубликовала список 100 самых влиятельных людей

Сегодня, 03:37

Сотня самых влиятельных людей мира была разделена редакцией на категории: «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Кумиры» и «Титаны». Об этом сообщают «Вести. Экономика».

До этого года в список входил президент России Владимир Путин, в 2015 году российский лидер даже занимал первое место в рейтинге самых влиятельных людей планеты по версии читателей Time.

В категорию «Лидеры» вошли американский президент Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста — актриса из США Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, глава КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Аргентины Маурисио Макри, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, специальный прокурор США Роберт Мюллер, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, мэр Лондона Садик Хан и другие.



«Титанами» в Time назвали швейцарского теннисиста Роджера Федерера, американскую телеведущую Опру Уинфри, основателя и главу онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, владельца SpaceX, предпринимателя Илона Маска и других. В категорию «Новаторы» попали американская комедийная актриса Тиффани Хадиш, женщина-астронавт НАСА Пегги Уитсон, южноафриканский комик Тревор Ной и другие. К главным «Деятелям искусства» журнал причислил актрису Николь Кидман, актера Хью Джекмана, американского кинорежиссера и сценариста Райана Куглера, канадского певца Шона Мендеса и других деятелей искусства. В категорию «Кумиры» вошли певица Дженнифер Лопес, певица Рианна, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, сингапурский писатель Кевин Кван, певица Кейша, американский фигурист Адам Риппон и другие.



















