Аблай Мырзахметов: Молодежь из глубинки сможет оказывать IT-услуги мировым компаниям

Сегодня, 03:37

НПП РК «Атамекен» и партия «Нр Отан» запустят новые проекты по обучению IT-специалистов, поддержке МСБ и совершенствованию сферы образования. Инициативы будут реализованы совместно с профильными министерствами в рамках «Рухани жаыру».

Об этом было заявлено на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Одна из совместных инициатив — это открытие около 1000 бесплатных IT-классов по всей стране для углубленного изучения школьниками основ программирования и робототехники. Проект позволит ежегодно обучать 150 тыс. детей в возрасте от 8 до 16 лет. Школьники получат навыки построения простых алгоритмов, создания программ и WEB-сайтов по европейским образовательным стандартам, сами же IT-классы будут интегрированы с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub.

«Цифровизация — это не только новые технологии. Самое главное — это кадры. Такая совместная инициатива весьма своевременна. Она направлена на развитие человеческого капитала, и каждый состоятельный предприниматель сможет внести в ее реализацию свой вклад», — заявил председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Как отметил первый заместитель председателя партии «Нр Отан» Маулен Ашимбаев, преподавание будет вестись по международным методикам. Для этого планируется привлечение к проекту ряда неправительственных организаций.

«Самое важное, что создание классов, приобретение оборудования, финансирование преподавателей, будет осуществляться за счет бизнес-сообщества в рамках подпрограммы „Туан Жер“. Проект позволит решить проблему доступности передовых цифровых навыков и знаний для детей, обучающихся в малокомплектных школах и сельской местности», — заявил Маулен Ашимбаев.

Помимо этого, Нацпалата и «Нр Отан» при поддержке правительства планируют открыть в Казахстане около 20 IT-центров для повышения цифровой грамотности рядовых граждан и подготовки пула квалифицированных IT-специалистов.

«Сегодня в мире работают сотни фриланс-бирж. Заказчики из разных стран размещают порядка 10 млн. IT-заказов. Емкость рынка составляет 3,5 трлн долларов США, по самым скромным подсчетам. После реализации проекта данные IT-заказы станут доступными и для специалистов из Казахстана. Ожидаем, что за три года востребованным цифровым навыкам и современным языкам программирования будет обучено около 100 тысяч человек, включая безработную и самозанятую молодежь. Таким образом, молодежь из глубинки сможет оказывать IT-услуги мировым компаниям», — заявил председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Еще одним направлением совместной работы станет модернизация школьных столовых. По словам Маулена Ашимбаева, «сегодня есть определенные нарекания к качеству школьного питания, не во всех школах соблюдаются стандарты». В рамках проекта планируется внедрить такие стандарты, а «Нр Отан» будет осуществлять за качеством школьного питания общественный контроль.

«Мы полностью поддерживаем эту инициативу. Предварительно обсудив, решили все-таки пойти путем организации комбинатов детского питания, для того чтобы в каждую школу отдельный предприниматель не заходил. Все компании, которые занимаются питанием и соответствуют требованием, могли бы поставлять еду в комбинат. В этих комбинатах будут расположены лаборатории качества, их смогут контролировать родительские комитеты. И уже через этот единый центр поставки сможет осуществляться развозка. Это бы снизило издержки и, самое главное, обеспечило контроль за качеством, что крайне важно», — отметил председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Также Нацпалата совместно с «Нр Отаном» и министерством информации и коммуникаций создадут Единый геоинформационный онлайн-сервис, в котором будет содержаться открытая информация о земельных участках для коммерческих целей. Ресурс позволит усилить бизнес-инициативу в регионах и исключить коррупционные факторы при распределении участков.

«Трудно переоценить важность озвученных начинаний. Хочется сказать слова благодарности партии „Нур Отан“ и „Атамекену“, за то, что внедряете такие инициативы. Со стороны правительства мы будем оказывать вам всевозможную поддержку», — заявил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.