Банк Астаны ввел временные ограничения на переводы и изъятие средств

Сегодня, 03:38

Банк Астаны с 22 апреля по 2 мая 2018 года вводит временные ограничения на проведение двух операций физическими лицами. Информация об этом опубликована на сайте банка, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Сообщаем Вам о том, что в связи с последними событиями с целью сохранения возможности исполнения текущих обязательств перед вкладчиками Банк вынужден установить временные ограничения в период с 22 апреля по 2 мая 2018 года на проведение следующих операций физическими лицами:

— переводы с текущих счетов/депозитов между своими счетами, а также в пользу третьих лиц — до 200 000 тенге с одного счета в сутки в интернет- и мобильном банкинге;

— изъятие денежных средств с депозитов в отделениях банка для одного физического лица — до 1 000 000 тенге в неделю", — говорится в сообщении банка.

В Банке Астаны прокомментировали заявление президента

Подчеркивается, что нет ограничений на использование платежных дебетовых карт.

«В части исполнения платежей и переводов по текущим счетам юридических лиц Банк будет обслуживать их по мере поступления денежных средств, в том числе от погашения и рефинансирования ссудного портфеля, продажи активов и привлечения новых источников фондирования. В первую очередь Банк планирует исполнять обязательные платежи клиентов в республиканский бюджет, выплаты по зарплатным проектам клиентов и стипендиям. Также уведомляем, что Банк планирует исполнять обязательства по вкладам юридических лиц согласно договорным срокам погашения. Банк ведет комплексную работу по обеспечению исполнения вышеуказанных мер, включая направленное 20 апреля 2018 г. обращение в адрес НБ РК о предоставлении экстренной ликвидности. Возможность и условия предоставления указанного займа в данный момент обсуждаются с представителями НБ РК», — прокомментировали в банке.

Ранее было опубликовано видеообращение председателя совета директоров банка Олжаса Тохтарова. Он сообщил о введении ограничения по кредитным картам.

«Никаких ограничений на использование платежных дебетовых карт Банк Астаны не вводил. Только по кредитным картам введены ограничения. Это временные ограничения на использование кредитных карт. Это ресурсы банка, а не клиентов», — сказал Олжас Тохтаров.