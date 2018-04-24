В Казахстане определят «Лучшего Уполномоченного по этике»

Сегодня, 04:01

Для развития института уполномоченного по этике и стимулирования их деятельности Агентство по делам госдарственной служба и противодействию коррупции проведет конкурс «Лучший уполномоченный по этике». Об этом сообщил официальный представитель агентства Нурлан Жахин, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В систему госслужбы Казахстана должность уполномоченного по этике была введена в рамках «Плана нации — 100 шагов». В настоящее время в 13 центральных государственных органах и 16 аппаратах акимов областей, городов Астаны и Алматы введена самостоятельная должность уполномоченного по этике. В 744 госорганах функции уполномоченного по этике возложены на служащих, снискавших признание и уважение в коллективе. Таким образом, институт уполномоченного по этике распространен на всю административную государственную службу страны.

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«Целью конкурса является продвижение морально-этических ценностей среди государственных служащих, формирование позитивного общественного мнения об уполномоченных по этике. По итогам конкурса предполагается вручение премии по двум номинациям: «Лучший Уполномоченный по этике, занимающий самостоятельную должность» и «Лучший Уполномоченный по этике, на которого возложены функции», — говорится в сообщении агентства.

При этом государственный орган, уполномоченный по этике которого будет признан победителем, также получит статус «Самый открытый (этичный) государственный орган».

Отбор для участия в конкурсе будет осуществляться по решению областных, республиканских конкурсных комиссий.

Нурлан Жахин также рассказал о результатах работы уполномоченных по этике. К примеру, если в 2016 году уполномоченными по этике проведено 993 профилактических и разъяснительных мероприятия, то в 2017 году — более 5 тысяч мероприятий, а в первом квартале текущего года проведены свыше двух тысяч конференций, брифингов, семинаров и лекций, направленных на повышение уровня этичности и профилактику правонарушений законодательства о госслужбе в целом.

Кроме того, наблюдается рост количества обращений в адрес уполномоченных по этике, в том числе увеличение доли подтвердившихся обращений. В 2017 году из 422 письменных обращений подтвердились 59 (13%), в первом квартале текущего года из 185 поступивших обращений нашли свое подтверждение 50 (27%). По итогам рассмотрения жалоб за 2017 год уполномоченными по этике восстановлены права 25 заявителей, за 3 месяца этого года восстановлены права 17 заявителей.

Наряду с этим уполномоченные по этике проводят работу по выявлению фактов конфликта интересов. К примеру, по результатам проведенного уполномоченным по этике служебного расследования выявлен факт конфликта интересов у замакима района, который будучи председателем земельной комиссии, выделил участок 537,8 гектара для сельхознужд своей снохе. Принятыми мерами факт конфликта интересов устранен путем передачи земельного участка в госфонд.

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Как отметил официальный представитель Нурлан Жахин, наблюдается увеличение числа обращений к уполномоченным по этике, что свидетельствует о росте доверия как государственных служащих, так и граждан к данному институту.

Так, если в 2016 году к уполномоченным по этике обратились за консультациями 445 граждан, то уже в 2017 году число обратившихся составило 3461, а в I квартале 2018 года данная цифра уже составляет 2307.

Еще одним новшеством являтся то, что уже проработан вопрос наделения назначенных уполномоченных по этике правом подписи и рассмотрения их ответственности исключительно на Комиссии и Советах по этике Агентства. Этот шаг сделает их независимыми, придаст им больше уверенности и увеличит доверие к ним со стороны общества.

Основными функциями уполномоченного по этике являются мониторинг соблюдения госслужащими служебной этики, консультирование и разъяснение законодательства о государственной службе, предупреждение коррупционных правонарушений и формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе.