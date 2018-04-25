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Новый китайский лазер, мощностью 100 петаватт, начнет "взрывать" вакуум к 2023 году

25-04-2018, 08:37
Новый китайский лазер, мощностью 100 петаватт, начнет "взрывать" вакуум к 2023 году


В 2016 году китайская лазерная установка SULF (Shanghai Superintense Ultrafast Laser Facility) с сапфировым титанированным сердечником достигла рекордного уровня моментальной мощности импульса, которая составила 5.3 миллионов миллиардов Ватт. Несмотря на такое потрясающее значение мощности, включение этого лазера не приводит к отключению света во всем Шанхае и окрестностях, ведь вырабатываемые этим лазером импульсы чрезвычайно коротки, их длительность составляет менее триллионной доли секунды. В настоящее время китайские исследователи занимаются модернизацией лазера SULF и к концу этого года они планируют выйти на мощность импульса в 10 петаватт, что в 1000 раз больше суммарной мощности, циркулирующей в энергетических сетях во всем мире.

Помимо модернизации лазера SULF в этом году в Китае начнется сооружение еще одного сверхмощного лазера, мощность импульса которого будет составлять уже 100 петаватт. Луч этого лазера будет направлен в подземную камеру, внутри которой будут воссоздаваться температуры и давления, превышающие самую высокую температуру и давление, которые можно найти в любом месте земного шара.

Помимо создания экстраординарных условий, новый лазер может быть использован в качестве ускорителя частиц, который можно использовать, как в медицине, так и для проведения исследований в области физики высоких энергий. Согласно существующим теориям, такая мощность лазерного света может привести к разрушению электронов и их антиподов, позитронов. Кроме этого, свет такой интенсивности может привести к локальным нарушениям пространственно-временного континуума, другими словами, "взорвать" вакуум в месте фокусировки луча.

Однако, китайские ученые являются не единственными в мире, которые стремятся создать столь мощный лазер. В течение нескольких последующих лет должны начать работу 10-ПВт установки европейского проекта Europe Extreme Light Infrastructure, хотя создание 100-ПВт установки в рамках этого проекта было недавно отложено на неопределенный срок. Российские физики уже разработали проект лазера XCELS (Exawatt Center for Extreme Light Studies), мощностью 180-ПВт, исследователи из Японии разрабатывают сейчас проект своего лазера, мощностью 30 ПВт. Американские исследователи также не отстают от общей тенденции, они вынашивают планы касательно строительства лазера 75-ПВт OPAL (Optical Parametric Amplifier Line), который будет использовать в своих целях лучи, вырабатываемые нынешним самым мощным американским лазером OMEGA-EP.
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