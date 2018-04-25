Новости / KnowHow

В живых клетках обнаружена ДНК, имеющая абсолютно новую структуру

25-04-2018, 08:36
В живых клетках обнаружена ДНК, имеющая абсолютно новую структуру


Когда речь заходит о молекулах ДНК, практически всем приходит на ум знакомое культовое изображение двойной спирали. Такая форма молекул была идентифицирована в 1953 году, и она является самой распространенной формой ДНК. За все время исследований ученым удалось обнаружить самые различные формы молекул ДНК, но им не было известно, существуют ли такие молекулы естественного происхождения и присутствуют ли он внутри живых клеток? И недавно, группе австралийских ученых впервые удалось обнаружить одну из самых необычных форм ДНК, имеющую название i-motif, внутри живых клеток.

Напомним нашим читателям, что все живые организмы являются чем-то вроде сложнейших биологических компьютеров. Только вместо последовательностей 1 и 0 эти компьютеры используют информацию, записанную в ДНК в виде последовательности комбинаций четырех видов оснований, обозначаемых латинскими буквами G, C, A и T. Невероятно длинные цепочки молекул ДНК содержат в себе всю информацию, определяющую особенности каждого организма и необходимую ему для правильного функционирования.

Однако, "биокомпьютерные инструкции" заключены не только в содержании молекул ДНК, в некоторых случаях они зависят и от формы этой молекулы. Поэтому, когда ученые находили такие необычные формы ДНК, как i-motif, у них возникали сомнения в том, что они могут формироваться в естественных условиях и находиться внутри живых клеток.

"i-motif - это весьма необычный узел ДНК" - рассказывает Марсель Дингер (Marcel Dinger), - "Структуру этого узла образуют связанные друг с другом основания, расположенные на одной и той же стороне двойной спирали, в то время, как структуру обычной ДНК образуют связанные основания, расположенные на противоположных сторонах молекулы".

В живых клетках обнаружена ДНК, имеющая абсолютно новую структуру


Для того, чтобы обнаружить "узлы" ДНК, исследователям пришлось разработать новый инструмент. Активным компонентом этого инструмента является фрагмент молекулы, изъятой из антител. Особенностью этой молекулы является то, что она игнорирует ДНК в форме обычной двойной спирали и соединяется лишь с участками, имеющими другое строение, окрашивая их в зеленый цвет. И этот несвойственный окрас позволил ученым определить участки, где структура ДНК отличается от обычной.

"Самым интересным оказалось то, что мы смогли увидеть зеленые пятна, которые появляются и исчезают в разных местах в течение длительных промежутков времени" - рассказывает Махди Цераати (Mahdi Zeraati), - "Сейчас мы стараемся понять принципы появления и исчезновения узлов i-motif, что, по нашему мнению, является ключом к разгадке тайны их назначения. У нас уже даже имеется предположение, что эти узлы используются для активации и деактивации определенных генов".

Ученые уверены, что "непостоянный характер" узлов i-motif является причиной того, что они не были обнаружены в живых клетках ранее. Результаты исследований показали, что эти узлы чаще всего формируются, когда клетка проходит через определенный этап ее жизненного цикла, обозначаемый как G1. А местом, где такие узлы формируются наиболее часто, являются конечные части хромосом, которые играют ключевую роль в процессе старения клетки.

"Полученные нами результаты станут основой для нового направления исследований, целью которых будет понимание того, как эта новая форма ДНК формируется, для чего она предназначена, и какое влияние ее наличие оказывает на наше здоровье и склонность к некоторым заболеваниям" - рассказывает Марсель Дингер.
  • Просмотров: 74
Похожие материалы
  • Ученым удалось запечатлеть движение отдельных молекул внутри живых клеток Ученым удалось запечатлеть движение отдельных молекул внутри живых клеток
  • Ученые получили подтверждение наличия в ДНК второго скрытого информационного слоя Ученые получили подтверждение наличия в ДНК второго скрытого информационного слоя
  • Ученые научились синтезировать молекулы и наноструктуры при помощи специальных искусственных белков Ученые научились синтезировать молекулы и наноструктуры при помощи специальных искусственных белков
  • Создан самый тонкий в мире термометр, состоящий из цепочки молекулы ДНК Создан самый тонкий в мире термометр, состоящий из цепочки молекулы ДНК
  • Нобелевская премия 2015 года в области химии присуждена за открытие процессов восстановления ДНК в живых клетках Нобелевская премия 2015 года в области химии присуждена за открытие процессов восстановления ДНК в живых клетках
    • Отзывы читателей
    Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт KnowHow Вчера, 08:36
    Астанчанина осудили за пост в соцсетях Астанчанина осудили за пост в соцсетях Государство Вчера, 03:50
    Apple запатентовала стеклянный смартфон Apple запатентовала стеклянный смартфон Государство Вчера, 03:49
    Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС Государство Вчера, 03:47
    «Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты? «Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты? Государство Вчера, 03:47
    Акимат Алматы намерен вывести все рынки за территорию города Акимат Алматы намерен вывести все рынки за территорию города Государство Вчера, 03:37
    Новый китайский лазер, мощностью 100 петаватт, начнет Новый китайский лазер, мощностью 100 петаватт, начнет "взрывать" вакуум к 2023 году KnowHow 25-04-2018, 08:37
    В живых клетках обнаружена ДНК, имеющая абсолютно новую структуру В живых клетках обнаружена ДНК, имеющая абсолютно новую структуру KnowHow 25-04-2018, 08:36
    Новый снимок телескопа Hubble - колоссальное по размерам и массе скопление галактик Новый снимок телескопа Hubble - колоссальное по размерам и массе скопление галактик KnowHow 25-04-2018, 08:36
    Положительный заряд Положительный заряд Государство 25-04-2018, 00:14
    Машины-монстры: Daisy - робот от компании Apple, способный разбирать до 200 телефонов в час Машины-монстры: Daisy - робот от компании Apple, способный разбирать до 200 телефонов в час KnowHow 24-04-2018, 08:36
    I.D. R Pikes Peak - электрический гоночный автомобиль компании Volkswagen, будущий покоритель Пайкс-Пик I.D. R Pikes Peak - электрический гоночный автомобиль компании Volkswagen, будущий покоритель Пайкс-Пик KnowHow 24-04-2018, 08:35
    Мощные лазеры помогли ученым смоделировать условия в центральных областях массивных планет Мощные лазеры помогли ученым смоделировать условия в центральных областях массивных планет KnowHow 24-04-2018, 08:35
    В Казахстане определят «Лучшего Уполномоченного по этике» В Казахстане определят «Лучшего Уполномоченного по этике» Государство 24-04-2018, 04:01
    Банк Астаны ввел временные ограничения на переводы и изъятие средств Банк Астаны ввел временные ограничения на переводы и изъятие средств Государство 24-04-2018, 03:38
    Акимат Астаны пересмотрел систему управления городом Акимат Астаны пересмотрел систему управления городом Государство 24-04-2018, 03:37
    Аблай Мырзахметов: Молодежь из глубинки сможет оказывать IT-услуги мировым компаниям Аблай Мырзахметов: Молодежь из глубинки сможет оказывать IT-услуги мировым компаниям Государство 24-04-2018, 03:37
    В Азербайджане новый премьер-министр В Азербайджане новый премьер-министр Государство 24-04-2018, 03:35
    Машины-монстры: Lamborghini Huracam - самая быстрая в мире камера на колесах Машины-монстры: Lamborghini Huracam - самая быстрая в мире камера на колесах KnowHow 23-04-2018, 08:36
    Космический телескоп Hubble отметил свой 28-ой день рождения красивейшим снимком туманности Лагуны Космический телескоп Hubble отметил свой 28-ой день рождения красивейшим снимком туманности Лагуны KnowHow 23-04-2018, 08:36