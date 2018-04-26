Акимат Алматы намерен вывести все рынки за территорию города

Сегодня, 03:37

Развитие торговой сферы обсудили за круглым столом в Университете Alma U, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как рассказал заместитель акима Алматы Алмас Мадиев, сейчас в городе продолжается модернизация торговых площадей, ликвидация незаконной торговли. Финальным этапом модернизации торговых площадей, по его словам, станет вывод рынков за территорию города и на приграничные территории присоединенных районов.



«Центр города сильно перегружен, притом что у нас всего 2 млн жителей. Ключевой фактор — транспортная составляющая. Мы заинтересованы, чтобы торговля велась в цивилизованном формате», — пояснил он.

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В департаменте статистики Алматы отметили, что уже три года покупатели планомерно переходят в торговые дома. При примерно одинаковых площадях и количестве продавцов доходы в госбюджет от объектов цивилизованной торговли намного выше.

Руководитель отдела торговли при профильном управлении Ерлан Омаров сообщил, что после реконструкции улиц Панфилова и Жибек жолы прибыль небольших бутиков в этом районе буквально за полгода выросла на 40%. Уличной торговлей недовольны стационарные магазины. Даже временными ярмарками. Глава компании «Абди» Абдибек Бимендиев отметил, что на рынках не только трудно контролировать денежные потоки, но и само качество товара.

«Наш самый большой конкурент — барахолка, а также открывающиеся в конце лета всевозможные школьные ярмарки. Они платят 3%, мы от 12% и больше. Ярмарка должна проводиться для продуктов питания, но детские товары… Это в первую очередь безопасность. Регулярно появляются сообщения, что где-то купили химически вредные карандаши, ручки и прочие канцтовары», — сказал Абдибек Бимендиев.

«Мы находимся в неравном положении с открытыми рынками, потому что мы платим все налоги. К сожалению, до сих пор нет контроля над денежными потоками на рынках, продавцы там не платят все налоги. Как бы это ни было болезненно, это тенденция времени, и нужно заставлять людей платить налоги. Устанавливать кассовые терминалы, POS-терминалы, возможно, какие-то льготы предоставлять, чтобы люди переходили „в белую“ торговлю», — отметил генеральный директор торговой сети Magnum Cash&Carry Александр Гарбер.

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Представители базаров не согласны с таким мнением. «Все у нас организовано. Мы платим 100% налогов. Единственное, тут есть недоработка налоговых органов, которые работают с самими предпринимателями. Мы активно сотрудничаем с УГД по Медеускому району, для них даже выделены помещения. Мы по налогам передовиками считаемся», — сказал генеральный директор Зеленого базара Эрлан Калиев.

Он пояснил, что Зеленый базар платит налог с аренды, а вот доходы с продаж предпринимателей действительно зачастую остаются в тени. Руководство базара старается доносить нормы законодательства до торговцев.