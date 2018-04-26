Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС

Сегодня, 03:47

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что многие вопросы ЕАЭС решаются крайне медленно и зачастую неэффективно, передает Интерфакс-Запад.

«Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений и неукоснительное их выполнение. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее — недопустимо!» — заявил Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания белорусскому народу и Национальному собранию во вторник в Минске.

Он обратил внимание, что пошел уже четвертый год с момента создания ЕАЭС, при этом многие планы и проекты до сих пор далеки от реализации.

Александр Лукашенко отворачивается от ЕАЭС

«Из года в год мы говорим о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, об устранении изъятий, барьеров, ограничений во взаимной торговле, об актуальности решения проблем в сфере техрегулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных мер. Несмотря на некоторые подвижки, воз, как говорится, и ныне там», — констатировал президент Беларуси.

Он подчеркнул, что важные для полноценного развития союза вопросы решаются крайне медленно и зачастую неэффективно.

«Работа тормозится непоследовательной позицией наших партнеров по экономическому союзу. В то время как на высоком уровне декларируется углубление интеграции и устранение барьеров, на практике иной подход. Вместо отмены односторонних ограничительных мер — их активное применение», — заявил Александр Лукашенко.