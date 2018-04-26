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Apple запатентовала стеклянный смартфон

Сегодня, 03:49
Apple запатентовала стеклянный смартфон


Компания Apple работает над смартфоном со стеклянным корпусом довольно давно: первый патент такого рода датируется еще 2011 году, однако теперь купертинская компания запатентовала принципиально новую конструкцию, пишет vestifinance.ru.

Apple подала заявку на регистрацию патента, описывающего стеклянный смартфон. Как сообщает портал Patently Apple, документы в Европейское патентное ведомство поступили еще в IV квартале 2017 года, а разработки стеклянных устройств в компании ведутся еще с 2011 года.

В очередной редакции патентного документа представлен гаджет, который снабжен корпусом и конструкционными элементами из стекла. Смартфон может иметь как жесткий, так и гибкий дисплей. Экран состоит из нескольких слоев, склеенных между собой.


Apple запатентовала стеклянный смартфон

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От прежних вариаций стеклянного корпуса нынешняя конструкция отличается тем, что стекло в ней является не декором, а выполняет полноценную роль несущей конструкции. Как и в случае металлического или пластикового корпуса, все электронные компоненты смартфона будут прикрепляться непосредственно к стеклу.

Стеклянный корпус может как состоять из двух половинок, так и представлять собой единую деталь в виде цилиндра. Электронное устройство может иметь привычный жесткий или гибкий сенсорный дисплей, установленный на внутренней поверхности стеклянного корпуса. Предполагается, что такая технология может использоваться не только в смартфонах, но и в других устройствах от Apple: смарт-часах, планшетах, компьютерах и др. Будет ли она воплощена в жизнь, пока неизвестно.

Ранее появилась информация о том, что Apple пытается разработать новую технологию и для дисплея будущих версий iPhone. В новом смартфоне могут быть реализована система бесконтактного взаимодействия с сенсорными дисплеями и вогнутый экран, что поможет выделиться среди конкурентов на насыщенном рынке современных смартфонов.



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