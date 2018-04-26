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Астанчанина осудили за пост в соцсетях

Сегодня, 03:50
Астанчанина осудили за пост в соцсетях


Астанчанина осудили за пост в Facebook, в котором он призывал к агрессивным действиям в отношении иностранных рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Осенью в столице возник конфликт на стройке «Абу-Даби Плаза» между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими.

«Астанчанин признан виновным по статье 174 УК РК „Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни“. Он в мирное время через посты в Facebook призывал горожан нарушить порядок и расправиться с данными иностранными лицами», — сказал на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя районного суда № 2 Есильского района Канат Тобагалиулы.

Он отметил, что данное лицо было признано виновным, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, но апелляционная инстанция при рассмотрении дела снизила срок до одного года лишения свободы.

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