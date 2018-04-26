Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт

Вчера, 08:36Специалисты компании General Electric приступили к испытаниям нового ветряного генератора Haliade-X, который является самым большим и мощным ветряным генератором в мире на сегодняшний день, и который установлен на испытательном полигоне компании близ Блайта, Великобритания. Создание новой ветряной турбины было проведено сотрудниками Отдела возобновляемых источников энергии компании General Electric в рамках контракта, финансируемого правительством Великобритании."Участие нашей компании в программе OREC (Offshore Renewable Energy Catapult) позволит нам быстро завершить разработку и провести испытания 12-МВт турбины Haliade-X" - рассказывает Джон Лэвелл (John Lavelle), руководитель компании GE, курирующий данное направление, - "В ближайшее время мы испытаем турбину в различных чрезвычайных условиях, в условиях, с которыми ей не придется сталкиваться при нормальной эксплуатации".То, что делает турбину Haliade-X самой большой в мире, это, естественно, ее размеры. Высота турбины составляет 260 метров, диаметр ротора - 220 метров, а длина одной лопасти - 107 метров. В течение года эта турбина способна выработать 67 ГВт*ч электроэнергии, что на 63 процента больше, чем может выработать любой другой из существующих ветряных генераторов. Такое кардинальное увеличение эффективности является следствием не только увеличения размеров турбины, но и использования в ее конструкции целого ряда самых современных инновационных технологий.Реализация программы OREC является одной из частей программы британского правительства, целью которой является увеличение к 2030 году до 30 ГВт количества энергии, получаемой из экологически чистых возобновляемых источников, в пять раз больше, чем вырабатывается в Великобритании сейчас. На некоторые успехи выполнения этого плана указывает то, что нынешний самый большой ветряной генератор, турбина MHI Vestas, мощностью 9 МВт, установлена именно в Великобритании, на оффшорной электростанции Vattenfall, неподалеку от побережья Абердина, Шотландия.Помимо правительства Великобритании, в финансировании работы компании General Electric принимает участие Европейский Фонд регионального развития, который вкладывает сейчас средства в разработку участка экспериментальной энергетической сети следующего поколения, которая сможет оперировать мощностями, обеспечиваемыми турбинами Haliade-X и турбинами, которым только еще предстоит появиться на белый свет.