«Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты?

Сегодня, 03:47

Поколение миллениалов меняет стандартны офисной жизни. Обычный соцпакет уже не самый привлекательный и мотивирующий пункт. Все чаще ценные кадры обращают внимание на офис — это должен быть офис мечты. Технологические корпорации стали примером в создании пространства, где работают и отдыхают с удовольствием. Это производственная необходимость — «перезагрузка» повышает КПД сотрудника. Что значит «офис мечты» и на что обратить внимание в первую очередь? Этот вопрос мы задали трем специалистам — экспертам в области безопасности, дизайна и HR.

Екатерина Емельянова, ведущий специалист Агентства безопасности Platinum.

«Агентство безопасности PLATINUM» работает с 2009 года. В Астане сотрудничает с ТРЦ «Хан Шатыр», ТРЦ Astana Mall, Rixos, McDonald’s и др. Также работали со странами-участницами «ЭКСПО-2017» (Корея, Австрия, Китай).



Екатерина Емельянова напомнила известную фразу Дж. Рокфеллера «Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке — и ваши дела пойдут в гору». Большинство людей только в критической ситуации или после крупного происшествия начинают заниматься установкой сигнализации и камер.

«Так случилось и после трагедии в российском Кемерово. Мы провели мониторинг на прошлой неделе. Наша база клиентов увеличилась буквально за пять дней. В первую очередь, клиенты и партнеры стали усиливать противопожарную безопасность. Хотя раньше делали акцент на видеонаблюдении и сигнализации», — комментирует Екатерина Емельянова.

При этом за последние 3 года заметно вырос уровень познания заказчиков в области охранных систем и в целом норм безопасности.

«Если раньше сначала строили офисы и здания и только потом задумывались об охранных системах, то сейчас нас начали привлекать уже на этапе проектирования. То есть когда заказчик только начинает строительство или ремонт помещения, приглашают наших специалистов из техотдела и они уже вместе закладывают в проект сигнализацию, камеры, арки прохода», — говорит Екатерина.

При выборе офиса надо обращать внимание на следующие пункты в сфере безопасности: наличие видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроль доступа (арки прохождения) и профессиональная охрана.

Гульшат Байжан — основатель Дизайн-бюро Gulshat Baizhan

Дизайн бюро работает с 2010 года. Клиентами являются крупные строительные компании, офисы представительств зарубежных компаний и частные лица. Имеет опыт в создании уникальных офисных пространств.

Гульшат Байжан отмечает, что у людей произошла трансформация мышления в отношении того, каким должен быть офис. Если 34 года назад клиенты думали о том, чтобы просто правильно разместить как можно большее количество сотрудников, то сейчас четко продумывают зонирование и это уже не только рабочее пространство.

«Никто не отменял такую поговорку, что встречают по одежке. Приходя в какое-то помещение, компанию ты сначала оцениваешь по интерьеру, должно быть общее восприятие. Второй момент, раньше люди думали о том, как привлечь клиентов, удержать их, сделать максимально комфортное пребывание именно для заказчиков. Сейчас же работодатель понимает, что для успешного развития компании должно быть удобно и комфортно сотрудникам. Это такие же клиенты. Поэтому, продумывая проект офиса, важно уделять внимание именно зонам работы. Недостаточно сделать большой стол, поставить хороший компьютер и чтобы в офисе было тепло и светло», — делится своими наблюдениями Гульшат Байжан.

Законодателями в сфере создания офисов мечты являются мировые корпорации, к примеру Google.

«У них очень крутые офисы по всему миру. Они продумывают зоны ожидания, зоны игровые, зоны отдыха, где можно и в шашки поиграть и в Sony Playstation. Для чего это делается? Для того, чтобы люди работая не думали, когда наступит 7 часов и мы пойдем домой, а чтобы вызвать командный дух, чтобы действительно работать на результат», — подчеркивает основатель дизайн-бюро.

Говоря о своем опыте создания комфортных и функциональных пространств, Гульшат Байжан привела в пример один из офисов в Астане.

«Мы делали в Астане кофис — им нужен был такой островок, уголок, где можно было отключиться на 2030 минут. Это было совмещенное небольшое пространство, где была барная стойка, тут же была библиотека, диванчики и большой стол, где люди отмечали дни рождения и праздники. На фоне административного сухого здания это помещение было яркое и функциональное», — рассказывает дизайнер.

В офисах Астаны важно учитывать и климатические особенности. «Сейчас такая мировая тенденция в офисах, это все-таки минимализм: светлые пространства, воздух и наверно какие-то элементы экостиля, тем более в Астане. У нас очень мало зелени. Сейчас достаточно распространенный прием, это делать вертикальные фитостены, искусственное озеленение. Добавить жизни, воздуха. Во Франкфурте психологи провели соцопрос о том, что влияет на идеальную работу, каким должно быть идальное рабочее место. В основном это были такие ответы: первое — светлый офис, второе — ощущение воздуха и должно быть максимально просторно, третье — это мебель и цвет. То есть мебель тоже важна, если мы делаем светлый монохромный офис, то какие то яркие вкрапления это может быть в мебели — диванчики, кресла и так далее», — отметила Гульшат Байжан.

Выбирая офис, советует обратить внимание на локацию в зависимости от специфики компании, просчитать точное количество сотрудников, которых надо разместить с комфортом. И если есть необходимость, перед тем как арендовать офис проконсультироваться с дизайнерами и понять, подходит офис под ваши требования или нет.

Олеся Ерещенко, Директор департамента рекрутинга, кадровый холдинг «Elite»

Elite создана в 1997 году как подразделение «Центрально-азиатского фонда системных исследований» для изучения кадровой элиты Казахстана, формирования базы данных и мониторинга. Оказывает услуги в области кадрового консалтинга.

Как показывают исследования Elite, одним из критериев офиса мечты является локация — шаговая доступность от дома. Кроме того, за последние годы требования к офисам претерпели существенные изменения. Раньше были типичные офисные здания, оформленные в минималистическом стиле с однотипной офисной мебелью, без излишеств. Теперь же к офису совсем другие требования.

«Современные тенденции диктуют создание в офисе атмосферы, максимально приближенной к семейной. Ценится комфорт, уют, функциональность. Эргономичность и простота использования — главные требования, которым должна соответствовать мебель в компании. Также для удобства сотрудников и повышения их продуктивности в современных офисах есть кухни, кофе-машины, комнаты для отдыха», — отметила Олеся Ерещенко.



По ее словам, сейчас каждая компания старается выделиться стилем оформления офиса. Продумываются цветовые решения и их влияние на работоспособность сотрудников (то есть учитывается психология цвета).