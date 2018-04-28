Активы банков в I квартале сократились

Сегодня, 03:51

По итогам первого квартала 2018 года совокупные активы БВУ страны уменьшились на 389,3 млрд тенге (-1,6%) до 23,8 трлн тенге. Снижение активов происходит преимущественно на фоне отрицательной переоценки ссудного портфеля (-284,2 млрд тенге) и снижения обязательств (-437,1 млрд тенге), в том числе депозитной базы (-236,7 млрд тенге). При этом без учета Народного Банка и ККБ, совокупные активы БВУ с начала года выросли на 123,3 млрд тенге или 0,8%. Об этом сообщается на сайте АФК.

Наибольший прирост совокупных активов по итогам первого квартала 2018 года приходится на Ситибанк Казахстан, активы которого выросли на 94,0 млрд тенге (+17,8%) до 620,9 млрд тенге. Прирост активов банка произошел благодаря привлечению фондирования по депозитам юридических лиц (+111,0 млрд тенге), в то время как ссудный портфель вырос всего лишь на 1,8 млрд тенге (+2,1%) до 89,7 млрд тенге. На этом фоне банк поднялся на 11-ое место по размеру активов среди БВУ страны, потеснив Bank RBK. Вместе с тем лидером по снижению совокупной стоимости активов с начала года стал Народный Банк, активы которого снизились на 340,5 млрд тенге (-6,8%) до 4,7 трлн тенге. Уменьшение активов происходит на фоне существенного снижения обязательств банка (-377,9 млрд тенге или 8,9%).



По данным НБРК, за январь-февраль 2018 года было выдано новых кредитов на 1,7 трлн тенге, что на 424,1 млрд тенге (+33%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время кредитный портфель БВУ по итогам января-марта 2018 сократился на 284,2 млрд тенге (-2,1%) до 13,3 трлн тенге. Отмечаем, доля ссудного портфеля в совокупных активах по состоянию на начало апреля составляет 56%, тогда как годом ранее она составляла 60,9%.

16 апреля НБРК объявил об очередном снижении базовой ставки до уровня 9,25% с коридором +/-1%, что привело к падению доходности на денежном рынке страны вблизи нижней границы процентного коридора (TONIA 8,3%, SWAP 8,38%), а доходность недельных нот снизилась до 8,35% годовых. При дальнейшем сохранении данной тенденции у банков будет больше мотивов к перенаправлению свободной ликвидности на кредитование. Отмечаем, объём нот в обращении на конец марта находился вблизи отметки 4,2 трлн тенге (тек. 4,1 трлн тенге) или около 32% ссудного портфеля системы. При этом годом ранее совокупный объём нот находился вблизи отметки в 3,3 трлн тенге или 21,7% от совокупного ссудного портфеля.

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Максимальный прирост ссудного портфеля в абсолютном выражении с начала года наблюдается у БЦК, портфель которого с начала года увеличился на 6,6% или 60,9 млрд тенге. В то же время максимальное снижение ссудного портфеля наблюдалось у ККБ — минус 169,9 млрд тенге (-10,4%) до 1,4 трлн тенге.

Доля кредитов в иностранной валюте за январь-март т.г. снизилась на 1,2%, составив 3,2 трлн тенге или 25,1% совокупных кредитов экономике. В марте средневзвешенная ставка вознаграждения по выданным кредитам в национальной валюте юридическим лицам составила 12,8% (13,2% на начало года), физическим лицам — 19,6% (19,2%). Рост процентных ставок по ссудам населению в том числе обусловлен сохраняющимся ощутимым кредитным риском в отношении розничного сегмента.

Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за первый квартал 2018 года увеличилась с 14,6% до 16,4%. Проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 10,0% от совокупного ссудного портфеля (9,3% на начало года). Таким образом, рост признания проблемных ссуд продолжается. В то же время уровень провизирования сектора показал некоторый рост: сформированные провизии по системе увеличились на 24,6 млрд тенге (+1,2%) до 2,2 трлн тенге или 161,5% покрытия NPL (90+). Провизии растут на фоне признания банками проблемной задолженности на балансах.



Суммарное снижение обязательств банковского сектора с начала года составило 437,1 млрд тенге (-2,1%) до 20,7 трлн тенге. Без учета Народного Банка и Казкоммерцбанка обязательства системы показывают рост с начала года на 116,5 млрд тенге (+0,9%). В то же время собственный капитал банков за отчетный период увеличился на 47,8 млрд тенге (+1,6%) до 3,1 трлн тенге.

Наибольший рост обязательств в абсолютном выражении с начала года наблюдается у Ситибанк Казахстан — на 87,1 млрд тенге (+22,2%) до 478,9 млрд тенге. Указанный прирост был в основном обеспечен увеличением депозитной базы по юридическим лицам (+111,0 млрд тенге), тогда как портфель депозитов физических лиц сократился (-0,9 млрд тенге). Вместе с тем лидирующее место по снижению как активов, так и обязательств по итогам первого квартала 2018 года занял Народный Банк, изменение баланса которого связано со сделкой по приобретению ККБ. С начала года обязательства банка уменьшились на 377,9 млрд тенге (-8,9%) до 3,9 трлн тенге (в марте рост на 21,9 млрд тенге). Указанное снижение обязательств в основном обусловлено снижением и переоценкой портфеля вкладов юридических лиц (-238,2 млрд тенге), в то время как вклады физических лиц показали незначительное уменьшение (-28,0 млрд тенге).

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За январь-март 2018 года депозитный портфель БВУ сократился на 236,7 млрд тенге (-1,4%) до 16,4 трлн тенге. Отмечаем, сокращение корпоративных вкладов в первом квартале 2018 года составило 97,5 млрд тенге (-1,2%) до 8,4 трлн тенге, в то время как вклады населения уменьшились более выраженно — на 139,1 млрд тенге (-1,7%) до 8,1 трлн тенге. Доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 3,7% до 44,0%. В марте средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте юридических лиц составила 7,4% (8,0% на начало года), по депозитам физических лиц — 10,1% (10,5%).



Совокупная чистая прибыль банковского сектора по итогам января-марта 2018 года составила 214,3 млрд тенге, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2017 года (82,4 млрд тенге). Вместе с тем чистая процентная маржа и процентный спрэд банковского сектора по состоянию на начало апреля 2018 года составили 5,32% и 4,27%, соответственно. При этом основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (57,7 млрд тенге), ККБ (32,9 млрд тенге) и Сбербанком (25,0 млрд тенге).

В то же время рентабельность активов и собственного капитала БВУ Казахстана заметно улучшаются. Показатель рентабельности активов (ROA) составил 0,9% (0,3% на 01.04.2017 г.), в то время как рентабельность собственного капитала (ROE) составила 7,0% (2,8%), т. е. выше уровня инфляции (1,8% по итогам первого квартала 2018 года).



