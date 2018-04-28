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Акылбек Камалдинов покинул пост замминистра иностранных дел

Сегодня, 03:45
Акылбек Камалдинов покинул пост замминистра иностранных дел


Акылбек Камалдинов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, об этом сообщает пресс-служба Акорды. Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Канаде.

«Распоряжением главы государства Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте указа.

Камалдинов Акылбек Абсатович родился 15 ноября 1961 года. В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «преподаватель русского языка и литературы», в 1995 году — Japanese Language Institute, в 2005 году — London School of Economics and Political Science.

С 1990 по 1992 годы — стажер Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

С 1992 по 1993 годы — преподаватель японского языка Казахского государственного университета.

С 1993 по 1996 годы — работа в консульском управлении Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1996 по 2001 годы — второй, а затем первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии.

С 2001 по 2003 годы — начальник отдела, начальник управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2007 годы — заведующий отделом внешних связей канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 2007 по 2016 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии.

С 2016 по 2018 годы — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Награжден медалями «азастан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананы 10 жылдыы» (2008), «Ерен ебегі шін» (2009).

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