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Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления

Сегодня, 03:31
Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления


АО «Bank RBK» завершил комплекс мероприятий по оздоровлению финансового института и переходит к фазе роста. В результате эффективной реализации плана мероприятий банком достигнут высокий уровень финансовой устойчивости. По текущим показателям капитализации и ликвидности Bank RBK является одним из самых надежных банков Казахстана, говорится в сообщении банка.

Bank RBK с большим запасом выполняет все пруденциальные нормативы, установленные Национальным Банком РК. В частности, по состоянию на 1 апреля 2018 года:

• коэффициент достаточности капитала первого уровня К1 = 28,7% (в 3,8 раза выше регуляторного норматива, равного 7,5%);

• коэффициент достаточности капитала второго уровня К2 = 88,5% (в 8,9 раза выше регуляторного норматива, равного 10%);

• коэффициент текущей ликвидности К4 = 1998,4% (в 66,6 раза выше регуляторного норматива, равного 30%).

Bank RBK располагает одним из самых больших объемов свободной ликвидности на отечественном банковском рынке — свыше 232 млрд тенге. Такая высоколиквидная позиция сложилась в результате вливания в капитал 160 млрд тенге со стороны акционера и поддержки от Нацбанка в объеме 243,7 млрд тенге.


Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления

Начались выплаты по долгам Bank RBK

Подтверждением устойчивого финансового состояния Банка является тот факт, что в марте 2018 года международное агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка до уровня «B-/B», рейтинг по национальной шкале — до уровня «kzBB-» (прогноз — «Стабильный»). Причем столь быстрое повышение рейтинга, как это произошло в случае с Bank RBK, в практике рейтинговых агентств случается крайне редко.

Акционером Банка привлечена новая команда опытных и успешных топ-менеджеров, обладающих высокой репутацией в профессиональной банковской среде. Перед новым руководством поставлена задача построения современного высокоэффективного финансового института, отвечающего запросам всех категорий клиентов. При этом Банк уже приступил к активному привлечению розничных клиентов в рамках зарплатных проектов крупных компаний.

Bank RBK своевременно отвечает по всем своим обязательствам. Клиентам доступны все операции, в том числе снятие средств с депозитов по первому требованию в любом объеме.

В период, охвативший приход нового акционера и смену топ-менеджмента, Банком была временно снижена активность на рынке выдачи кредитов. С учетом успешного завершения процесса оздоровления, с начала мая Банк готов приступить к активному финансированию клиентов, финансовые и иные бизнес-параметры которых будут соответствовать кредитной политике Банка.

«Кредитная политика банка будет разумной и взвешенной. Важнейшим нашим приоритетом будет качественный, а не количественный рост ключевых показателей деятельности. Что касается обслуживания клиентов, то мы приложим максимум усилий, чтобы бренд Bank RBK устойчиво ассоциировался с эталонным сервисом и высоким уровнем клиентоориентированности», — сказал председатель совета директоров АО «Bank RBK» Торстен Пол.

По состоянию на 1 апреля 2018 года активы АО «Bank RBK» составили 516,4 млрд тенге, средства клиентов — 178,9 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц — 103,5 млрд тенге. Собственный капитал Банка на отчетную дату составил 110,1 млрд тенге.

Крупным акционером Банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО «КСС Финанс» — структура, целиком принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимиру Киму.

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