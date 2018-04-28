Facebook отчитался о росте прибыли

Сегодня, 03:48

Facebook впервые после скандала с утечкой данных своих пользователей представил первую квартальную отчетность, сообщив о растущей прибыли и доходах, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.



Американская компания отчиталась о прибыли с одной акции в размере 1,69 доллара, в первом квартале прошлого года этот показатель был на уровне 1,04 доллара. Доход Facebook вырос на 50%, до 11,97 млрд долларов, а чистая прибыль — на 63%, до почти 5 млрд долларов, говорится в отчетности компании. Результаты превзошли ожидания аналитиков, отмечает WSJ.

Руководство компании признало, что должно уделять больше внимания регулированию платформы, причем этого удастся достичь без потрясений: компания не будет менять условия работы рекламодателей, отключать какие-либо функции соцсети или предлагать платные услуги своим клиентам.

Facebook займется разработкой собственных процессоров

Как выяснилось весной этого года, компания Cambridge Analytica заполучила данные пользователей и использовала их для прогнозирования политических предпочтениях избирателей в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Компания выкупила данные о 87 млн пользователей Facebook у Александра Когана, который разработал приложение-тест для составления психологического портрета. Без ведома пользователя приложение анализировало профиль не только проходившего тест человека, но и его друзей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в начале апреля выступил на слушаниях в конгрессе США, объяснив ситуацию с Cambridge Analytica. Он представил американским законодателям планы Facebook по дальнейшей защите данных пользователей и сотрудничеству со сторонними разработчиками.

Несмотря на скандал, за первый квартал 2018 года в соцсети зарегистрировалось 70 млн новых пользователей, аудитория Facebook возросла до 2,2 млрд человек. Призывы удаляться из соцсети не имели массового эффекта. Ранее свои аккаунты в Facebook удалили сооснователь Apple Стив Возняк, актер Джим Кэрри, также были удалены аккаунты Tesla и SpaceX.