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LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018 

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LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018 


LG Electronics получила в этом году 21 награду на церемонии награждения Red Dot Design Awards, которая является одной из трех ведущих премий в сфере дизайна в мире наряду c iF Design Awards и IDEA (International Design Excellence Awards). В числе продуктов, отмеченных наградами, две модели LG завоевали особое внимание — со званиями лучших среди лучших — ультрапремиальный духовой шкаф Signature Kitchen Suite Pro Range и высококачественный проектор LG CineBeam Laser 4K, которые были оценены среди лидирующих 5300 дизайнерских решений из 59 стран.

Дизайн Signature Kitchen Suite Pro Range был оценен комитетом судей премии Red Dot за эргономичные детали дизайна, такие как интерфейс панели управления и удобная ручка. Духовой шкаф возобновляет эпоху, в которой приготовление пищи занимало важную часть жизни в семьях и вызывало уважение к тем, кто готовит еду. Первая на рынке профессиональная линейка со встроенными режимами приготовления су-вид (приготовление в вакууме), индукцией и газом, а также поддержкой Wi-Fi-подключения оснащена технологией SmartThinQ® от LG, будущей открытой платформой, позволяющей удобное дистанционное управление техникой с помощью бесплатного приложения на платформах Android и iOS. Технологии всегда были инструментом повышения здоровья и качества жизни потребителей, и особенную роль в позитивном влиянии инноваций и технологических продуктов играет их дизайн. Самые первые бытовые приборы когда-то помогали быстрее приготовить пищу и очистить дом с меньшими усилиями. Но увеличение использования технологии интернета вещей, а также соединение различных типов техники через Wi-Fi, Bluetooth-подключения, не только упрощает ведение домашнего хозяйства, а изменяет стиль использования техники в целом.

Следующий продукт LG, получивший звание «Лучший среди лучших», — на сегодня один из самых уникальных на рынке продуктов для домашних развлечений. Проектор LG CineBeam Laser 4K доступен в компактном размере и уникальном вертикальном дизайне, который удалось реализовать только благодаря беззеркальному I-образному двигателю, который позволяет проектору показывать идеальные изображения, независимо от того, помещен ли он на пол, установлен на стене или на потолке. Удобная ручка для переноски и функция Auto Cord делают устройство абсолютно гладким и защищенным от шумов в изображении, что побуждает судей восхищаться балансом продукта между эстетикой и удобством и «дизайном, отличным от других проекторов».

LG получила также 19 наград премии Red Dot, которые охватили многие устройства для дома, такие как холодильник серии Signature, робот-пылесос Code Zero R9 и очиститель воздуха. LG также получила признание за свои продукты для домашних развлечений, такие как телевизор LG SIGNATURE OLED TV, ведущие в отрасли мониторы UltraWide, а также флагманские смартфоны G6 и V30. Менее известные, однако не менее привлекательные система LG Pra.L для домашнего ухода за кожей и карманный фотопринтер, совместимый с пастелью, также были включены и оценены по достоинству.

«Отличительной чертой LG Electronics является внимание к деталям, особенно в дизайне техники, которые в результате создают неповторимый продукт, — отмечает Наталья Новикова, директор по маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan. — И признание продуктов LG ведущими специалистами по дизайну в мире означает, что нам удается продумывать и предугадывать потребности потребителей, создавая продукты, которые улучшают жизнь».

LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018 

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