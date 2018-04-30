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Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам

Сегодня, 03:59
Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам


Алия Назарбаева считает, что казахстанские бизнесмены должны перейти на «зеленые рельсы» и быть готовыми к новой реальности, сообщает sputniknews.kz.

Председатель президиума ассоциации экологических организаций Казахстана выступила в Астане с предложением законодательно закрепить термин «зеленая экономика» в новом Экологическом кодексе, а также перезапустить систему квотирования и торговли углеродными единицами.

«Необходимо пересмотреть подходы к экологическому регулированию. Хочу быть правильно понятой, я не предлагаю обложить бизнес высокими экологическими требованиями. Государство должно создать действенные стимулы для бизнеса к переходу на „зеленые“ рельсы. Например, создаваемый в соответствии с поручением главы государства международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов должен содействовать внедрению „зеленых“ технологий и стать единым окном для „зеленого“ бизнеса», — сказала Алия Назарбаева.


Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам

Алия Назарбаева провела первое заседание Ассоциации экологических организаций

Она заявила, что в последнее время все больше людей ощущают последствия ухудшения экологии. По ее словам, частично вина лежит на несостоятельности текущего экологического законодательства. Она отметила, что в Экологический кодекс с момента его принятия в 2007 году изменения вносились 63 раза.

По мнению Алии Назарбаевой, реализация обязательств по снижению к 2030 году выбросов парниковых газов на 15% (в рамках Парижского климатического соглашения) влечет для Казахстана риски. Она предположила, что на конференции рамочной конвенции ООН по изменению климата будет принят пакет решений по принуждению стран выполнять их обязательства.

«Перед отечественным бизнесом уже с 2020 года возникает новая реальность со своими ограничениями, рисками и потенциальными выгодами. Невыполнение национальных обязательств приведет к ограничению доступа казахстанских товаров на мировые рынки, а также применению иных экономических санкций», — уточнила Алия Назарбаева.

В ходе круглого стола ассоциация экологических организаций подписала меморандум о сотрудничестве с министерством энергетики.

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