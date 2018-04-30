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Астрономы нашли одну из самых "черных" планет, поверхность которой поглощает до 99 процентов падающего на нее света

Вчера, 09:26
Астрономы нашли одну из самых "черных" планет, поверхность которой поглощает до 99 процентов падающего на нее света


Не так давно астрономы из Килского университета (Keele University), Великобритания, обнаружили планету со столь черной поверхностью, что она поглощает до 99 процентов падающего на нее света. Эта планета, WASP-104b, относится к так называемому классу "горячий Юпитер", к газовым гигантам, масса которых сопоставима с массой Юпитера, которые находятся очень близко к центральным звездам, за счет чего период обращения планеты вокруг звезды не превышает 10 суток.

Из-за близости к звезде такие планеты весьма горячи. "Горячие Юпитеры" являются далеко не редкостью на просторах Вселенной, но у этого типа планет имеется целый ряд особенностей, одна из которых заключается в том, что эти планеты являются темными, их поверхность в большинстве случаев отражает не более 40 процентов падающего света.

До последнего времени второе место по черноте занимал "горячий Юпитер" WASP-12b, обнаруженный в прошлом году, поверхность которого поглощает до 94 процентов падающего света. Поверхность планеты WASP-104b еще более черна, она поглощает, согласно проведенным измерениям, от 97 до 99 процентов падающего света.

Вращение планеты WASP-104b синхронизировано с вращением центральной звезды, расположенной на удалении 466 световых лет от нас в созвездии Льва. Это означает, что планета повернута к звезде всегда одной стороной. Удаление планеты WASP-104b от звезды составляет 4.3 миллиона километров, и один оборот вокруг звезды эта планета совершает за 1.75 суток.

Своим темным окрасом планета WASP-104b обязана толстой туманной атмосфере, состоящей преимущественно из атомарного натрия и калия, веществ, которые очень хорошо поглощают свет видимого диапазона. Атмосфера на обратной стороне планеты, вероятно, более прозрачна, но эта сторона никогда не освещается и астрономам неизвестны показатели ее отражающей способности.

И в заключение заметим, что самым черным горячим Юпитером на сегодняшний день является планета TrES-2b, поверхность которой отражает всего 0.1 процента от падающего света. Тем не менее, исследования планеты WASP-104b еще продолжаются, и у ученых еще имеется шанс получить уточненные данные, а у этой планеты - стать обладателем титула самой черной планеты.
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