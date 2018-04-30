Астрономы нашли одну из самых "черных" планет, поверхность которой поглощает до 99 процентов падающего на нее света

Вчера, 09:26Не так давно астрономы из Килского университета (Keele University), Великобритания, обнаружили планету со столь черной поверхностью, что она поглощает до 99 процентов падающего на нее света. Эта планета, WASP-104b, относится к так называемому классу "горячий Юпитер", к газовым гигантам, масса которых сопоставима с массой Юпитера, которые находятся очень близко к центральным звездам, за счет чего период обращения планеты вокруг звезды не превышает 10 суток.Из-за близости к звезде такие планеты весьма горячи. "Горячие Юпитеры" являются далеко не редкостью на просторах Вселенной, но у этого типа планет имеется целый ряд особенностей, одна из которых заключается в том, что эти планеты являются темными, их поверхность в большинстве случаев отражает не более 40 процентов падающего света.До последнего времени второе место по черноте занимал "горячий Юпитер" WASP-12b, обнаруженный в прошлом году, поверхность которого поглощает до 94 процентов падающего света. Поверхность планеты WASP-104b еще более черна, она поглощает, согласно проведенным измерениям, от 97 до 99 процентов падающего света.Вращение планеты WASP-104b синхронизировано с вращением центральной звезды, расположенной на удалении 466 световых лет от нас в созвездии Льва. Это означает, что планета повернута к звезде всегда одной стороной. Удаление планеты WASP-104b от звезды составляет 4.3 миллиона километров, и один оборот вокруг звезды эта планета совершает за 1.75 суток.Своим темным окрасом планета WASP-104b обязана толстой туманной атмосфере, состоящей преимущественно из атомарного натрия и калия, веществ, которые очень хорошо поглощают свет видимого диапазона. Атмосфера на обратной стороне планеты, вероятно, более прозрачна, но эта сторона никогда не освещается и астрономам неизвестны показатели ее отражающей способности.И в заключение заметим, что самым черным горячим Юпитером на сегодняшний день является планета TrES-2b, поверхность которой отражает всего 0.1 процента от падающего света. Тем не менее, исследования планеты WASP-104b еще продолжаются, и у ученых еще имеется шанс получить уточненные данные, а у этой планеты - стать обладателем титула самой черной планеты.