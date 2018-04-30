Новости / Государство

БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге

Сегодня, 03:45
БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге


АО «Банк Развития Казахстана» осуществляет второй выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет с датой погашения 4 мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба БРК

Доходность к погашению при размещении составила 9,25% годовых, купонная ставка — 8,95% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 4 мая текущего года, говорится в тексте. По сравнению с предыдущим выпуском «тенговых» еврооблигаций, осуществленным в декабре 2017 года, БРК добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых.

«Успешная эмиссия долговых бумаг Банка в тенге на мировых рынках капитала свидетельствует о росте интереса международных инвесторов к финансовым инструментам, деноминированным в национальной валюте Республики Казахстан. Привлеченные Банком инвестиции будут направлены на финансирование проектов по развитию несырьевой экономики нашей страны», — цитирует пресс-служба слова председателя правления БРК Болата Жамишева.

География размещения второго выпуска «тенговых» еврооблигаций Банка представлена инвесторами из Великобритании (39% от объема выпуска), США и континентальной Европы (по 29%), а также инвесторами из Казахстана (3%). 80% объема эмиссии бумаг приобретают управляющие активами фонды, 8% - банки и 12% - хедж-фонды и другие инвесторы. В абсолютных цифрах речь идет о более тридцати инвесторах.

Международное Road Show выпуска бумаг состоялось с 20 апреля по 25 апреля в городах Алматы, Лондон, Нью-Йорк и Бостон. Совместными букраннерами выпуска выступили Socit Gnrale Corporate & Investment Banking, MUFG, VTB Capital, Kazkommerts Securities.

Еврооблигации БРК данного выпуска будут листингованы на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.

Дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге БРК осуществил в декабре 2017 года. Срок обращения ценных бумаг составляет 3 года (дата погашения — 14 декабря 2020 года), доходность к погашению при размещении — 9,625% годовых, купонная ставка — 9,5% годовых.

  • Просмотров: 122
Похожие материалы
  • БРК разместил 5-летние облигации на KASE на 20 млрд тенге БРК разместил 5-летние облигации на KASE на 20 млрд тенге
  • Акиматы разместили на KASE облигации на 31,3 млрд тенге Акиматы разместили на KASE облигации на 31,3 млрд тенге
  • Акимат Алматинской области займет через KASE 1,6 млрд тенге Акимат Алматинской области займет через KASE 1,6 млрд тенге
  • Куда инвестированы пенсионные активы? Куда инвестированы пенсионные активы?
  • ForteBank выпустит облигаций на 250 млрд тенге ForteBank выпустит облигаций на 250 млрд тенге
    • Отзывы читателей
    Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам Государство Сегодня, 03:59
    Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок Государство Сегодня, 03:54
    БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге Государство Сегодня, 03:45
    NASA закрыло проект разработки лунохода NASA закрыло проект разработки лунохода Государство Сегодня, 03:37
    Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram Государство Сегодня, 03:36
    Активы банков в I квартале сократились Активы банков в I квартале сократились Государство 28-04-2018, 03:51
    LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018  LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018  Государство 28-04-2018, 03:49
    Facebook отчитался о росте прибыли Facebook отчитался о росте прибыли Государство 28-04-2018, 03:48
    Акылбек Камалдинов покинул пост замминистра иностранных дел Акылбек Камалдинов покинул пост замминистра иностранных дел Государство 28-04-2018, 03:45
    Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления Государство 28-04-2018, 03:31
    ЕКА публикует самую обширную и точную карту Млечного Пути, которая произведет революцию в области астрономии ЕКА публикует самую обширную и точную карту Млечного Пути, которая произведет революцию в области астрономии KnowHow 27-04-2018, 08:35
    Начато создание квантового радара, от которого не спасут никакие стелс-технологии Начато создание квантового радара, от которого не спасут никакие стелс-технологии KnowHow 27-04-2018, 08:35
    Разработана технология Разработана технология "записи и стирания" магнитов при помощи импульсов лазерного света KnowHow 27-04-2018, 08:34
    Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт KnowHow 26-04-2018, 08:36
    Создан новый микроскоп, позволяющий делать трехмерные снимки и снимать видео с высочайшей скоростью и разрешающей способностью Создан новый микроскоп, позволяющий делать трехмерные снимки и снимать видео с высочайшей скоростью и разрешающей способностью KnowHow 26-04-2018, 08:36
    Создана новая нанопленка, эффективно превращающая ненужное тепло назад в электрическую энергию Создана новая нанопленка, эффективно превращающая ненужное тепло назад в электрическую энергию KnowHow 26-04-2018, 08:35
    Астанчанина осудили за пост в соцсетях Астанчанина осудили за пост в соцсетях Государство 26-04-2018, 03:50
    Apple запатентовала стеклянный смартфон Apple запатентовала стеклянный смартфон Государство 26-04-2018, 03:49
    Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС Государство 26-04-2018, 03:47
    «Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты? «Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты? Государство 26-04-2018, 03:47