БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге

Сегодня, 03:45

АО «Банк Развития Казахстана» осуществляет второй выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет с датой погашения 4 мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба БРК

Доходность к погашению при размещении составила 9,25% годовых, купонная ставка — 8,95% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 4 мая текущего года, говорится в тексте. По сравнению с предыдущим выпуском «тенговых» еврооблигаций, осуществленным в декабре 2017 года, БРК добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых.

«Успешная эмиссия долговых бумаг Банка в тенге на мировых рынках капитала свидетельствует о росте интереса международных инвесторов к финансовым инструментам, деноминированным в национальной валюте Республики Казахстан. Привлеченные Банком инвестиции будут направлены на финансирование проектов по развитию несырьевой экономики нашей страны», — цитирует пресс-служба слова председателя правления БРК Болата Жамишева.

География размещения второго выпуска «тенговых» еврооблигаций Банка представлена инвесторами из Великобритании (39% от объема выпуска), США и континентальной Европы (по 29%), а также инвесторами из Казахстана (3%). 80% объема эмиссии бумаг приобретают управляющие активами фонды, 8% - банки и 12% - хедж-фонды и другие инвесторы. В абсолютных цифрах речь идет о более тридцати инвесторах.

Международное Road Show выпуска бумаг состоялось с 20 апреля по 25 апреля в городах Алматы, Лондон, Нью-Йорк и Бостон. Совместными букраннерами выпуска выступили Socit Gnrale Corporate & Investment Banking, MUFG, VTB Capital, Kazkommerts Securities.

Еврооблигации БРК данного выпуска будут листингованы на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.

Дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге БРК осуществил в декабре 2017 года. Срок обращения ценных бумаг составляет 3 года (дата погашения — 14 декабря 2020 года), доходность к погашению при размещении — 9,625% годовых, купонная ставка — 9,5% годовых.



