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Машины-монстры: J-deite RIDE - реальный робот-трансформер, способный превращаться в автомобиль и обратно

Вчера, 09:26
Машины-монстры: J-deite RIDE - реальный робот-трансформер, способный превращаться в автомобиль и обратно


Разные люди хотят видеть в своем автомобиле разные качества. Одним необходима высокая эффективность и экономичность, другим требуются высокие динамические и скоростные характеристики, а третьим - максимальный уровень комфорта. И лишь малое количество людей мечтает о том, чтобы их автомобиль мог трансформироваться в 4-метрового робота. Мечта этого небольшого количества людей была воплощена в реальности компанией Brave Robotics, Созданный этой компанией двухместный автомобиль J-deite RIDEспособен превращаться в робота точно так же, как Автоботы из фантастических фильмов серии "Трансформеры".

Машины-монстры: J-deite RIDE - реальный робот-трансформер, способный превращаться в автомобиль и обратно


Компания Brave Robotics уже получила известность в определенных кругах, как разработчик технологий для механических трансформаций. Основным "козырем" этой компании является собственное программное обеспечение V-Sido, работающее с узлами и механизмами, выпускаемыми робототехнической компанией Asratec. Именно аппаратные средства этой компании были использованы в конструкции робота-автомобиля-трансформера RIDE и они обеспечивают все его "трансформационные" функции.

Интересен тот факт, что конструкция трансформера RIDE была разработана проектировщиком Кунио Окававарой (Kunio Okawawara), который в свое время работал над проектами различных роботов и экзоскелетов, включая Mobile Suit Gundam. Проведение всех работ спонсировалось компанией Sansei Technologies, которая планирует использовать подобные технологии для обеспечения передвижений посетителей создаваемых ею луна-парков и тематических парков. А первый трансформер RIDE, который является своего рода опытным образцом, может быть сдан в аренду для того, чтобы стать экспонатом различных выставок и других мероприятий.

Машины-монстры: J-deite RIDE - реальный робот-трансформер, способный превращаться в автомобиль и обратно


Единственным недостатком трансформера RIDE является скорость его трансформации, которая не идет ни в какое сравнение со скоростью трансформации Автоботов. Но специалисты компании Brave Robotics уже работают над этой проблемой и, при условии наличия необходимого финансирования, ими будет создан новый вариант трансформера, скорость превращения которого будет уже намного выше.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.



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