Новости / Государство

NASA закрыло проект разработки лунохода

Сегодня, 03:37
NASA закрыло проект разработки лунохода


Космическое агентство США (NASA) закрыло программу разработки аппарата Resource Prospector, который предполагалось отправить на Луну для изучения полюсов естественного спутника Земли, пишет The Verge. Об этом изданию рассказал Фил Метцгер, ученый из Университета Центральной Флориды, работавший над Resource Prospector, сообщает РБК.

Он добавил, что агентство «не разрабатывает планы отправки других миссий на поверхность Луны». Метцгер пояснил, что сначала разработка аппарата велась на средства, выделенные на программы человеческих полетов в космос, но затем программу отдали департаменту, который занимается научными миссиями. По словам ученого, проект могли закрыть из-за того, что его цели и задачи не совпадают с приоритетами этого департамента.

Подразделения NASA, занимающиеся программами пилотируемых полетов, разрабатывают сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System, на это уходит «значительная часть» годового бюджета этих программ, пишет The Verge. Работы над созданием ракеты отстают от графика, поэтому «возможно, что проект Resource Prospector передали в научный департамент, чтобы освободить средства и предотвратить дальнейшие задержки», говорится в материале.


NASA закрыло проект разработки лунохода

Tesla Roadster официально зарегистрировали как космический корабль

Группа ученых, консультирующих NASA по вопросам лунных экспедиций, опубликовала 26 апреля письмо к главе NASA Джиму Бриденстайну, в котором указывается, что проект Resource Prospector «был отменен 23 апреля 2018 года, он будет полностью закрыт к концу мая». Ученые выразили несогласие с решением ведомства и попросили рассмотреть возможность возобновить проект.

После публикации материала The Verge на странице Resource Prospector на сайте NASA появилась запись о том, что в будущем агентство планирует отправить на Луну «отдельные инструменты Resource Prospector».

Космическое агентство предполагало использовать аппарат для обнаружения кислорода, водорода и воды (в случае Луны — льда) на других объектах Солнечной системы. В частности, ученые рассматривали возможность создания питьевой воды либо ракетного топлива изо льда, расположенного на спутнике Земли. Это облегчило бы работу астронавтов на Луне в случае, если NASA решит отправить людей на поверхность спутника. Запуск Resource Prospector планировался на 2022 год.

Решение NASA закрыть проект не согласуется с директивой президента США Дональда Трампа об освоении космоса, которую тот подписал в декабре прошлого года, отмечает The Verge. Трамп назвал этот указ «важным шагом на пути к возвращению астронавтов на Луну», а также к отправке астронавтов к Марсу.

  • Просмотров: 123
Похожие материалы
  • Австралия создаст собственное космическое агентство Австралия создаст собственное космическое агентство
  • Поиск полезных ископаемых на астероидах стартует до конца десятилетия Поиск полезных ископаемых на астероидах стартует до конца десятилетия
  • США разрешили первый в истории частный полет на Луну США разрешили первый в истории частный полет на Луну
  • NASA опубликовало первые снимки Юпитера NASA опубликовало первые снимки Юпитера
  • Илон Маск планирует отправить человека на Марс в 2025 году Илон Маск планирует отправить человека на Марс в 2025 году
    • Отзывы читателей
    Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам Государство Сегодня, 03:59
    Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок Государство Сегодня, 03:54
    БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге Государство Сегодня, 03:45
    NASA закрыло проект разработки лунохода NASA закрыло проект разработки лунохода Государство Сегодня, 03:37
    Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram Государство Сегодня, 03:36
    Активы банков в I квартале сократились Активы банков в I квартале сократились Государство 28-04-2018, 03:51
    LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018  LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018  Государство 28-04-2018, 03:49
    Facebook отчитался о росте прибыли Facebook отчитался о росте прибыли Государство 28-04-2018, 03:48
    Акылбек Камалдинов покинул пост замминистра иностранных дел Акылбек Камалдинов покинул пост замминистра иностранных дел Государство 28-04-2018, 03:45
    Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления Государство 28-04-2018, 03:31
    ЕКА публикует самую обширную и точную карту Млечного Пути, которая произведет революцию в области астрономии ЕКА публикует самую обширную и точную карту Млечного Пути, которая произведет революцию в области астрономии KnowHow 27-04-2018, 08:35
    Начато создание квантового радара, от которого не спасут никакие стелс-технологии Начато создание квантового радара, от которого не спасут никакие стелс-технологии KnowHow 27-04-2018, 08:35
    Разработана технология Разработана технология "записи и стирания" магнитов при помощи импульсов лазерного света KnowHow 27-04-2018, 08:34
    Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт KnowHow 26-04-2018, 08:36
    Создан новый микроскоп, позволяющий делать трехмерные снимки и снимать видео с высочайшей скоростью и разрешающей способностью Создан новый микроскоп, позволяющий делать трехмерные снимки и снимать видео с высочайшей скоростью и разрешающей способностью KnowHow 26-04-2018, 08:36
    Создана новая нанопленка, эффективно превращающая ненужное тепло назад в электрическую энергию Создана новая нанопленка, эффективно превращающая ненужное тепло назад в электрическую энергию KnowHow 26-04-2018, 08:35
    Астанчанина осудили за пост в соцсетях Астанчанина осудили за пост в соцсетях Государство 26-04-2018, 03:50
    Apple запатентовала стеклянный смартфон Apple запатентовала стеклянный смартфон Государство 26-04-2018, 03:49
    Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС Государство 26-04-2018, 03:47
    «Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты? «Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты? Государство 26-04-2018, 03:47