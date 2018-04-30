Новости / Государство

Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram

Сегодня, 03:36
Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram


Qiwi, управляющая одним из крупнейших в России платежных сервисов, столкнулась со сложностями в работе из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Как говорится в сообщении Qiwi, многие ее пользователи испытывали трудности при входе в аккаунты. «На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha, благодаря которой мы обеспечиваем безопасность входа для наших клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты», — отмечает компания. Она добавляет, что ее специалисты в итоге решили эти проблемы.


Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram

Дуров назвал маловероятным компромисс между мессенджером и ФСБ

Qiwi заявляет, что выступает за свободный Рунет и против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в интернет. «Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий. Мы считаем, что любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса», — подчеркивается в сообщении.

Компания надеется, что ситуация с попытками блокировки Telegram станет показательной для всех и что «будут сделаны соответствующие выводы о рациональности ввода запретов и блокировок там, где они невозможны по своей природе и мешают прогрессу».

«Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», — считает Qiwi.

  • Просмотров: 126
Похожие материалы
  • Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок
  • Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России
  • Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO
  • В России запустили процедуру блокировки Telegram В России запустили процедуру блокировки Telegram
  • Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей
    • Отзывы читателей
    Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам Государство Сегодня, 03:59
    Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок Государство Сегодня, 03:54
    БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге БРК разместит евробонды на 100 млрд тенге Государство Сегодня, 03:45
    NASA закрыло проект разработки лунохода NASA закрыло проект разработки лунохода Государство Сегодня, 03:37
    Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram Государство Сегодня, 03:36
    Активы банков в I квартале сократились Активы банков в I квартале сократились Государство 28-04-2018, 03:51
    LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018  LG снова завоевала награду Red Dot Awards 2018  Государство 28-04-2018, 03:49
    Facebook отчитался о росте прибыли Facebook отчитался о росте прибыли Государство 28-04-2018, 03:48
    Акылбек Камалдинов покинул пост замминистра иностранных дел Акылбек Камалдинов покинул пост замминистра иностранных дел Государство 28-04-2018, 03:45
    Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления Bank RBK объявил о завершении процесса оздоровления Государство 28-04-2018, 03:31
    ЕКА публикует самую обширную и точную карту Млечного Пути, которая произведет революцию в области астрономии ЕКА публикует самую обширную и точную карту Млечного Пути, которая произведет революцию в области астрономии KnowHow 27-04-2018, 08:35
    Начато создание квантового радара, от которого не спасут никакие стелс-технологии Начато создание квантового радара, от которого не спасут никакие стелс-технологии KnowHow 27-04-2018, 08:35
    Разработана технология Разработана технология "записи и стирания" магнитов при помощи импульсов лазерного света KnowHow 27-04-2018, 08:34
    Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт Машины-монстры: GE Haliade-X - самый большой в мире ветряной генератор, мощностью 12 МВт KnowHow 26-04-2018, 08:36
    Создан новый микроскоп, позволяющий делать трехмерные снимки и снимать видео с высочайшей скоростью и разрешающей способностью Создан новый микроскоп, позволяющий делать трехмерные снимки и снимать видео с высочайшей скоростью и разрешающей способностью KnowHow 26-04-2018, 08:36
    Создана новая нанопленка, эффективно превращающая ненужное тепло назад в электрическую энергию Создана новая нанопленка, эффективно превращающая ненужное тепло назад в электрическую энергию KnowHow 26-04-2018, 08:35
    Астанчанина осудили за пост в соцсетях Астанчанина осудили за пост в соцсетях Государство 26-04-2018, 03:50
    Apple запатентовала стеклянный смартфон Apple запатентовала стеклянный смартфон Государство 26-04-2018, 03:49
    Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС Александр Лукашенко призывает к предметному рассмотрению проблем ЕАЭС Государство 26-04-2018, 03:47
    «Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты? «Перезагрузка» офиса: Зачем вкладываться в офис мечты? Государство 26-04-2018, 03:47