Qiwi столкнулась со сложностями из-за блокировки Telegram

Сегодня, 03:36

Qiwi, управляющая одним из крупнейших в России платежных сервисов, столкнулась со сложностями в работе из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram, сообщает Интерфакс-Казахстан.



Как говорится в сообщении Qiwi, многие ее пользователи испытывали трудности при входе в аккаунты. «На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha, благодаря которой мы обеспечиваем безопасность входа для наших клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты», — отмечает компания. Она добавляет, что ее специалисты в итоге решили эти проблемы.

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Qiwi заявляет, что выступает за свободный Рунет и против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в интернет. «Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий. Мы считаем, что любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса», — подчеркивается в сообщении.

Компания надеется, что ситуация с попытками блокировки Telegram станет показательной для всех и что «будут сделаны соответствующие выводы о рациональности ввода запретов и блокировок там, где они невозможны по своей природе и мешают прогрессу».

«Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», — считает Qiwi.