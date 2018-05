Ракета New Shepard компании Blue Origin взлетела на рекордную для нее высоту во время восьмого испытательного полета

1-05-2018, 08:36Большинству из наших читателей, наверняка известна компания SpaceX, осуществившая уже множество успешных запусков и возвращения первых ступеней своих ракет Falcon 9. Однако, компания SpaceX является не единственной, занимающейся ракетами многоразового использования, на этом поле имеется еще один "игрок", компания Blue Origin, основателем и руководителем которой является Джефф Бэзос. И на прошедших выходных эта компания произвела 8-й по счету запуск ракеты New Shepard, во время которого эта ракета достигла рекордной для нее высоты.Отметим, что ракета NS3, использованная во время последнего запуска, является третьей по счету ракетой, имеющейся в распоряжении компании Blue Origin. В послужном списке этого экземпляра ракеты уже находится два успешных запуска и приземления.Восьмой испытательный запуск, который несколько раз откладывался из-за сложных погодных условий, является знаменательной вехой для компании Blue Origin. Во время 10-минутного полета ракета поднялась на высоту в 107 километров, что несколько выше 100 километров, на которые вообще рассчитаны ракеты New Shepard. Отметим, что 100-километровая высота - это уже практически граница космоса и атмосферы, но это еще несколько меньше самой низкой околоземной орбиты.В отличии от компании SpaceX, компания Blue Origin работает в направлении космического суборбитального туризма. Поэтому ее ракеты и не рассчитаны на выход на околоземную орбиту, что позволяет делать эти ракеты меньшими и более надежными. Тем не менее, компания Blue Origin уже планирует создание новой ракеты New Glenn, которая будет способна выходить на низкую орбиту.Во время запуска ракета NS3 подняла одну из двух пассажирских капсул. Помимо манекена "Mannequin Skywalker", в капсуле Space Capsule 2.0 было размещено научное оборудование, предоставленное НАСА и, впервые, Европейским космическим агентством.