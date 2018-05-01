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ShapeShift - динамическая поверхность, которая позволяет вам чувствовать и манипулировать виртуальными объектами

1-05-2018, 08:36
ShapeShift - динамическая поверхность, которая позволяет вам чувствовать и манипулировать виртуальными объектами


Всевозможные шлемы и очки виртуальной реальности обеспечивают лишь потоки визуальной и аудио-информации, которые вы можете воспринимать своими глазами и ушами. Однако, у человека имеется еще несколько видов чувств, которые не используются устройствами виртуальной реальности, и исследователи из Стэнфордского университета нашли оригинальный способ, при помощи которого ваши руки и пальцы могут ощущать прикосновения и манипулировать объектами, существующими лишь в виртуальной реальности.

Созданное исследователями из Стэнфорда устройство получило название ShapeShift, оно представляет собой прямоугольный модуль, способный самостоятельно перемещаться по поверхности стола. На верхней части этого устройства находится некоторое количество прямоугольных блоков, способных перемещаться вверх и вниз при помощи индивидуального электрического привода.

ShapeShift - динамическая поверхность, которая позволяет вам чувствовать и манипулировать виртуальными объектами


Когда человек, на которого одето устройство виртуальной реальности, перемещает свои "виртуальные руки", устройство ShapeShift перемещается вслед за ними. За счет синхронизированного движения вертикальных прямоугольных элементов, верхняя часть ShapeShift, пусть и грубо, но принимает форму виртуального объекта, позволяя человеку прикоснуться к нему в реальном мире и почувствовать его форму.

Конечно, набор вертикальных прямоугольных элементов не в состоянии воспроизвести абсолютно любую форму и дать возможность человеку погладить пушистого виртуального котенка, к примеру. Однако, увеличение количества активных элементов устройства ShapeShift в будущем позволит передавать человеку более точные ощущения формы виртуальных объектов. Более того, можно представить себе целую комнату, весь пол которой представляет собой активную динамическую поверхность, наподобие поверхности ShapeShift. Это, в свою очередь, позволит человеку испытать физические ощущения, максимально приближенные к реальным, которые будут отражением виртуальной среды, в которой он находится и перемещается.

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