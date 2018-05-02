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Билл Гейтс отказался быть советником президента США

Сегодня, 03:52
Билл Гейтс отказался быть советником президента США


Президент США Дональд Трамп при встрече с бизнесменом Биллом Гейтсом предложил ему занять пост советника по науке, однако эта идея не была одобрена. Об этом пишет Росбалт.

В интервью изданию Statnews Билл Гейтс рассказал, что обсуждал с президентом разработку универсальной вакцины от гриппа, на которую основатель Microsoft пожертвует на 12 млн долларов.

В ходе разговора Билл Гейтс напомнил Дональду Трампу, что пост советника по науке остается вакантным с января 2017 года, на что президент предложил эту должность ему.

«Я упомянул: может, нам нужен советник по науке? Он сказал, хочу ли я быть советником по науке», — рассказывает Билл Гейтс.

При этом бизнесмен отклонил предложение, сказав, что «это будет не лучшим использованием его времени».

Ранее Гейтс проинформировал о запуске проекта Grand Challenge, который направлен на ускорение разработки универсальной вакцины. Новый исследовательский центр будет работать в партнерстве с Page family.

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