T-Mobile и Sprint договорились о слиянии

Сегодня, 03:34

Два крупнейших американских оператора сотовой связи — компании T-Mobile и Sprint (занимают третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США) — договорились о слиянии. Об этом главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер, который, по соглашению, должен будет возглавить объединенную компанию, рассказал на своей официальной странице в Twitter, пишет РБК.



«Рад сообщить, что T-Mobile и Sprint достигли соглашения о [совместном] создании новой компании — более крупного и сильного конкурента, который станет фактором для позитивных изменений для всех американских потребителей и бизнеса», — объявил предприниматель. Журналистам, как передает CNN Money, позже он пояснил, что, объединившись, T-Mobile и Sprint планируют создать «сеть с наибольшей пропускной способностью в истории США».

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Для этого компания во главе с Леджером, по его словам, наймет тысячи новых сотрудников. Общенациональная сеть, как полагает исполнительный директор T-Mobile, будет позиционировать США как лидера в обеспечении 5G-связи.

В последний раз Sprint, как напоминает телеканал, оценивался в 26 млрд долларов, рыночная стоимость T-Mobile в это же время составляла 55 млрд долларов. После слияния, как указывали накануне знакомые с ситуацией источники CNBC News, этот показатель может достигнуть порядка 140 млрд долларов. При этом SoftBank, которому принадлежат около 85% Sprint, как уточняли собеседники телеканала, в рамках соглашения позволит Deutsche Telekom, которому принадлежит почти две трети T-Mobile, консолидировать прибыль новой компании.

Однако это, как напоминает CNN, были уже не первые переговоры Sprint и T-Mobile о слиянии. Впервые этот вопрос представители компаний обсудили еще в 2014 году. Но тогда, как отмечает телеканал, от этой идеи они решили отказаться из-за опасений оказаться под санкциями администрации занимавшего на тот момент пост президента США Барака Обамы за монополизацию рынка сотовой связи.