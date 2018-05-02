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В ВКО розничный товарооборот увеличился на 3,8%

Сегодня, 03:43
В ВКО розничный товарооборот увеличился на 3,8%


В январе-марте 2018 года по оперативным данным розничный товарооборот в Восточно-Казахстанской области увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,8% и составил 169,2 млрд тенге. Об этом сообщает департамент статистики региона.

Продажа потребительских товаров предприятиями торговли насчитывала 40,8 млрд тенге, индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках — 128,4 млрд тенге. В действующих ценах объём товарооборота относительно января-марта 2017 года увеличился на 11,3%, в сопоставимых ценах — на 3,8%. Физическими лицами в сопоставимых ценах продано в розницу товаров на 9,1% больше января-марта 2017 года, юридическими лицами меньше на 9,8%.

Удельный вес малых предприятий (с численностью до 100 человек) в объеме розничного товарооборота составляет 88,4% средних предприятий (101−250 человек) — 5,1%, крупных (свыше 250 человек) — 6,5%.

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