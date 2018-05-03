Новости / KnowHow

Полноразмерные трехмерные голограммы - новый способ организации видеоконференций

3-05-2018, 08:35
Полноразмерные трехмерные голограммы - новый способ организации видеоконференций


Простые видеозвонки, которые вы сейчас делаете при помощи Скайпа или других подобных программ, скоро станут выглядеть весьма устаревшими благодаря работе, проведенной исследователями из Королевского университета (Queen's University) в Онтарио. Эти исследователи создали систему под названием TeleHuman 2, трехмерную голографическую систему, которая позволит организовать телеконференцию между двумя местами, связанными высокоскоростным доступом в Интернет или локальной сетью.

На одной из сторон телеконференции используется множество камер, которые, кроме обычной двухмерной картинки, получают информацию о глубине (третьем измерении) каждого пикселя. Эти данные передаются системе на второй стороне, которая управляет несколькими интеллектуальными проекторами, изображение от которых проектируется на светоотражающий и светорассеивающий цилиндр, размеры которого сопоставимы с размером тела человека.

Ключевым моментом данной технологии является то, что она базируется на свето-полевых эффектах, определении и воспроизведении не только интенсивности лучей света, но и направлении, в котором эти лучи движутся в пространстве. Поскольку изображение "виртуального" участника телеконференции воспроизводится при помощи свето-полевых технологий, это изображение будет одинаково хорошо видно с любой точки в помещении и с любого угла обзора. При этом, другим участникам конференции не требуется одевать очки устройства дополненной и виртуальной реальности.

Полноразмерные трехмерные голограммы - новый способ организации видеоконференций


"Возможность взаимодействия "лицом к лицу" позволяет передавать большое количество дополнительной невербальной информации" - рассказывает профессор Роель Вертегаал (Roel Vertegaal), - "При обычном онлайн-общении эта информация теряется практически полностью. Люди могут пропустить мимо своего внимания различные жесты, изменения выражения лица и многое другое. Система TeleHuman 2 обеспечивает полный зрительный контакт с собеседником, добавляя в общение массу дополнительных элементов и реализм, которого невозможно достичь при использовании программ Skype или Facetime".

Отметим, что работы по созданию системы TeleHuman 2 были начаты еще в 2012 году. Но лишь в последнее время исследователям удалось значительно улучшить качество работы системы и снабдить ее возможностью обеспечения одинаково высокого качества изображения для всех участников конференции.

Пока еще тяжело сказать, когда технологии, лежащие в основе системы TeleHuman 2, обретут уровень надежности и качества работы, достаточный для начала массового использования этой системы. Но, с учетом высокого темпа развития современных технологий, можно предположить, что для этого потребуется не так уж и много времени.

  • Просмотров: 93
Похожие материалы
  • Новый тип трехмерного дисплея позволяет избежать усталости глаз при использовании виртуальной или дополненной реальности Новый тип трехмерного дисплея позволяет избежать усталости глаз при использовании виртуальной или дополненной реальности
  • Новый метод регулирования напряжения - путь к созданию полноценных квантовых компьютеров Новый метод регулирования напряжения - путь к созданию полноценных квантовых компьютеров
  • Cinema 3D - первый прототип трехмерного экрана для кинотеатров, не требующего использования очков Cinema 3D - первый прототип трехмерного экрана для кинотеатров, не требующего использования очков
  • Компания Samsung продемонстрировала дисплеи, способные проецировать трехмерные изображения в пространстве Компания Samsung продемонстрировала дисплеи, способные проецировать трехмерные изображения в пространстве
  • Технология голо-телепортации от компании Microsoft позволит человеку переместиться куда-либо в виде голограммы Технология голо-телепортации от компании Microsoft позволит человеку переместиться куда-либо в виде голограммы
    • Отзывы читателей
    Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности KnowHow Вчера, 08:09
    Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы KnowHow Вчера, 08:08
    В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского Культура Вчера, 04:58
    Tesla понесла рекордные убытки Tesla понесла рекордные убытки Государство Вчера, 04:00
    Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Государство Вчера, 03:53
    Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Государство Вчера, 03:46
    Xiaomi подала заявку на IPO Xiaomi подала заявку на IPO Государство Вчера, 03:36
    Apple намерена выкупить свои акции Apple намерена выкупить свои акции Государство Вчера, 03:33
    Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством KnowHow 3-05-2018, 08:36
    Полноразмерные трехмерные голограммы - новый способ организации видеоконференций Полноразмерные трехмерные голограммы - новый способ организации видеоконференций KnowHow 3-05-2018, 08:35
    У сверхмассивной черной дыры нашей галактики могут иметься У сверхмассивной черной дыры нашей галактики могут иметься "блуждающие братья и сестры" KnowHow 3-05-2018, 08:35
    Ученые обучают искусственный интеллект думать и вести себя подобно собаке Ученые обучают искусственный интеллект думать и вести себя подобно собаке KnowHow 2-05-2018, 08:32
    Созданы Созданы "невидимые" сенсоры, которые не искажают измеряемые ими магнитные поля KnowHow 2-05-2018, 08:31
    Билл Гейтс отказался быть советником президента США Билл Гейтс отказался быть советником президента США Государство 2-05-2018, 03:52
    В ВКО розничный товарооборот увеличился на 3,8% В ВКО розничный товарооборот увеличился на 3,8% Государство 2-05-2018, 03:43
    В Иране суд запретил использование Telegram В Иране суд запретил использование Telegram Государство 2-05-2018, 03:42
    T-Mobile и Sprint договорились о слиянии T-Mobile и Sprint договорились о слиянии Государство 2-05-2018, 03:34
    В ЕАЭС намерены либерализовать рынок труда В ЕАЭС намерены либерализовать рынок труда Государство 2-05-2018, 03:32
    ShapeShift - динамическая поверхность, которая позволяет вам чувствовать и манипулировать виртуальными объектами ShapeShift - динамическая поверхность, которая позволяет вам чувствовать и манипулировать виртуальными объектами KnowHow 1-05-2018, 08:36
    Ракета New Shepard компании Blue Origin взлетела на рекордную для нее высоту во время восьмого испытательного полета Ракета New Shepard компании Blue Origin взлетела на рекордную для нее высоту во время восьмого испытательного полета KnowHow 1-05-2018, 08:36