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Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством

3-05-2018, 08:36
Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством


Итальянский проектировщик Пьерпаоло Лаццарини (Pierpaolo Lazzarini), разработавший в свое время проект плавающего дома UFO 2.0, сделал еще один шаг в подобном направлении. Он задумал создание целого плавающего города из зданий в форме пирамид, который сможет полностью обеспечить своих обитателей пищей, водой и электроэнергией. Проект, получивший название Wayaland, находится еще на самой ранней стадии, но Лаццарини надеется на скорое получение средств, необходимых ему для начала создания первых опытных образцов плавающих сооружений будущего города.

Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством


Как уже упоминалось выше, город Wayaland будет состоять из множества отдельных плавающих зданий, имеющих форму пирамиды, которая унаследовала некоторые элементы архитектуры индейцев Майя и японской архитектуры. Здания в городе Wayaland будут разных размеров и будут служить для разных целей. Одни здания будут использоваться в качестве жилых домов, другие - в качестве оранжерей, отелей, кинотеатров, помещений коммунальных служб и т.п.. Самое большое здание будет возвышаться на 30 метров над поверхностью воды.

Конструкции плавающих модулей будут изготавливаться из стекловолокна, углеродистого волокна и металла. Здания будут строиться на плавающих платформах, внутренности которых обеспечат дополнительную площадь, которую можно использовать в качестве складских, производственных и даже жилых помещений. Практически все здания будут имеет док, в котором можно пришвартовать яхту, катер или другое плавающее средство. И, естественно, все доступные площади поверхности зданий будут покрыты панелями солнечных батарей, которые, наряду с подводными турбинами, будут обеспечивать город Wayaland электроэнергией.

Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством


С первого взгляда это все напоминает один из утопических проектов, которые никогда не будут реализованы. Но Лаццарини прикладывает сейчас массу усилий для воплощения своего проекта в реальности. Одним из таких усилий является создание компании на одном из сервисов общественного финансирования (crowdfunding), целью которой является сбор 350 тысяч евро, которые пойдут на сооружение первого и самого маленького плавающего модуля будущего города.

Если компания по сбору средств пройдет успешно, то первый построенный модуль будет использоваться в качестве своего рода мини-отеля, сутки пребывания в котором обойдутся потенциальным постояльцам в тысячу евро. Заработанные таким образом средства будут вкладываться в дальнейшее расширение города Wayaland, который имеет шанс через некоторое время разрастись до размеров настоящего небольшого поселения.

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