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Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами

Сегодня, 03:46
Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами


Биткоин как один из методов привлечения средств в ходе расплодившихся в последнее время ICO, возможно, не привлекает повышенного внимания регуляторов, однако Ethereum может оказаться более интересен американским регуляторам и признан торгующейся на фондовых биржах ценной бумагой. Об этом пишет forklog.com со ссылкой на Wall Street Journal.

Как утверждает издание, в настоящее время федеральные финансовые регуляторы США проводят анализ созданных на протоколе Ethereum активов. Используя ряд критериев, они пытаются установить, имеют ли создатели цифровых валют значительное влияние на их цену, как это происходит в случае с биржевыми акциями. Цена последних во многом зависит от стратегии, реализуемой выпустившей их компанией.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в настоящий момент считает биткоин биржевым товаром, что формально освобождает его от надзора Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), однако в случае с Ethereum ситуация оказывается несколько иной.


Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами

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Так, пишет WSJ, некоторые регуляторы не только считают, что Ethereum пребывает «в серой зоне», но и не исключают, что создание этой криптовалюты в 2014 году могло быть осуществлено с нарушением законов о распространении ценных бумаг.

По законам США, компании, занимающиеся выпуском ценных бумаг или облигаций, обязаны либо регистрироваться в SEC и выполнять все предъявляемые требования касательно раскрытия информации о собственниках фирмы, либо ограничить доступ к продаже своих бумаг. В последнем случае распространение акций возможно только среди аккредитованных инвесторов.

В 2014 году, когда Ethereum только создавался, ни одно из этих условий выполнено не было, отмечает издание.

Также утверждается, что финансовые регуляторы присматриваются к деятельности «определенных персон», которые могли оказать влияние на развитие сети. Так, в сферу их внимания попали представители Ethereum Foundation. Формально эта некоммерческая организация отвечает за развитие сети, но, как полагают регуляторы, ее представители могут оказывать влияние на цену криптовалюты. Например, Ethereum Foundation выплачивает баунти за обнаружение багов и уязвимостей.

Ethereum Foundation собрал более 31 тыс. BTC или 18,3 млн долларов в июле 2014 года, продав около 60 млн ETH. В то время фонд привлекал деньги на разработку программной платформы, а инвесторы могли покупать актив, ожидая, что он вырастет в цене. Поэтому этот процесс напоминает продажу ценных бумаг, утверждает источник WSJ.

«Такого правового прецедента пока не было», — цитирует издание экс-главу CFTC Гэри Генслера.

Кроме того, регуляторы изучают другие факторы, имеющие значение для ценообразования ETH. Например — насколько активно криптовалюта используется в работе децентрализованных приложений, созданных на блокчейне Ethereum.

Напомним, что в конце апреля упомянутый выше Гэри Генслер заявил, что такие криптовалюты, как Ethereum и Ripple, могли быть выпущены с нарушением законодательства США в сфере ценных бумаг.

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