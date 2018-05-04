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Apple намерена выкупить свои акции

Сегодня, 03:33
Apple намерена выкупить свои акции


Чистая прибыль Apple во втором финансовом квартале 2018 года увеличилась на 25,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 13,8 млрд долларов. Об этом говорится в финансовой отчетности компании, пишет издание vedomosti.ru.
Совет директоров компании принял решение о запуске новой программы обратного выкупа акций на сумму 100 млрд долларов и увеличении квартальных дивидендов на 16%.


Apple намерена выкупить свои акции

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Выручка Apple в отчетном периоде выросла на 16% и составила 61,1 млрд долларов. На долю зарубежных операций пришлось 65% выручки компании. В минувшем финансовом квартале Apple продала 52,2 млн iPhone. Квартальная выручка от продажи iPhone оценивается на уровне 38 млрд долларов.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук заявил о росте выручки во всех географических сегментах. В Китае выручка выросла на 21%, в Японии — на 22%, в Северной и Южной Америке — на 17%, в Европе — на 9%.

Акции Apple на торгах во вторник подорожали на 4%. За последний год их стоимость увеличилась на 15%.

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