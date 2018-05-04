Xiaomi подала заявку на IPO

Сегодня, 03:36

Китайский производитель смартфонов Xiaomi решил привлечь 10 млрд долларов за счет первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Рыночная капитализация компании, по мнению знакомых с ситуацией источников, может достигнуть 100 млрд долларов. Все это выведет китайского производителя смартфонов в тройку крупнейших высокотехнологичных гигантов страны наряду с Tencent и Alibaba, пишет издание vedomosti.ru.

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Этот листинг, как указывает агентство, может стать крупнейшим в мире с 2014 года. Тогда на IPO вышла Alibaba, разместившая акции на 25 млрд долларов.

Агентство отмечает, что Xiaomi подала заявку на проведение IPO, после того как биржа упростила с 30 апреля процедуру проведения публичных размещений акций, стремясь привлечь большее число крупных инновационных компаний со всего мира.

Компания Xiaomi была основана в 2010 году и сегодня является четвертым по величине производителем смартфонов в мире, наряду с Samsung, Apple и Huawei. Согласно отчетности Xiaomi, ее чистый убыток за 2017 году составил 43,9 млрд юаней (6,9 млрд долларов). Выручка технологического гиганта в прошлом году увеличилась на 67,5%, до 114,5 млрд юаней (почти 18 млрд долларов).