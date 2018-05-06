Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания

Сегодня, 03:52

Председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов произвел ряд кадровых перестановок, также к дисциплинарной ответственности были привлечены управляющие директора портфельных компаний фонда. Об этом стало известно в ходе совещания с руководителями компаний, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



Так, Ахметжан Есимов представил председателя правления АО «Тау-кен-Самрук» Каната Кудайбергенова. С 2016 по 2018 год он работал генеральным директором ТОО «Каратау», также с 23 апреля 2018 года занимал должность и.о. председателя правления АО «Тау-кен-Самрук». В ходе совещания Канату Кудайбергенову было поручено упорядочить организационную структуру «Тау-кен-Самрука». Напомним, что у прежнего председателя правления Мажита Турмагамбетова закончился контракт.

В «Самрук-Казыне» новая кадровая политика

Вместе с тем Ахметжан Есимов распорядился освободить от занимаемой должности управляющего директора по экономике и финансам «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова, а также лишить годовых бонусов и объявить выговор председателю правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадаму Саткалиеву за упущение в работе. К дисциплинарной ответственности привлекут и управляющего директора по финансам и учету АО «KEGOC» Айбеку Ботабекову.

Председатель правления фонда поручил обеспечить достижение запланированных показателей по пассажирообороту, доходом и чистой прибыли для успешного выхода на IPO и утвердить дорожные карты по реализации программы трансформации в портфельных компаниях.

Отметим, что на заседании были рассмотрены деятельность ряд компаний, финансовое состояние и исполнение программ развития.