Новости / Государство

Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания

Сегодня, 03:52
Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания


Председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов произвел ряд кадровых перестановок, также к дисциплинарной ответственности были привлечены управляющие директора портфельных компаний фонда. Об этом стало известно в ходе совещания с руководителями компаний, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, Ахметжан Есимов представил председателя правления АО «Тау-кен-Самрук» Каната Кудайбергенова. С 2016 по 2018 год он работал генеральным директором ТОО «Каратау», также с 23 апреля 2018 года занимал должность и.о. председателя правления АО «Тау-кен-Самрук». В ходе совещания Канату Кудайбергенову было поручено упорядочить организационную структуру «Тау-кен-Самрука». Напомним, что у прежнего председателя правления Мажита Турмагамбетова закончился контракт.


Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания

В «Самрук-Казыне» новая кадровая политика

Вместе с тем Ахметжан Есимов распорядился освободить от занимаемой должности управляющего директора по экономике и финансам «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова, а также лишить годовых бонусов и объявить выговор председателю правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадаму Саткалиеву за упущение в работе. К дисциплинарной ответственности привлекут и управляющего директора по финансам и учету АО «KEGOC» Айбеку Ботабекову.

Председатель правления фонда поручил обеспечить достижение запланированных показателей по пассажирообороту, доходом и чистой прибыли для успешного выхода на IPO и утвердить дорожные карты по реализации программы трансформации в портфельных компаниях.

Отметим, что на заседании были рассмотрены деятельность ряд компаний, финансовое состояние и исполнение программ развития.

  • Просмотров: 136
Похожие материалы
  • Назначен председатель правления Объединенной химической компании Назначен председатель правления Объединенной химической компании
  • Самрук-Казына рассчитывает получить выгоду в 1 трлн тенге до 2020 года Самрук-Казына рассчитывает получить выгоду в 1 трлн тенге до 2020 года
  • К 2020 году Самрук-Казына избавится от убыточных активов К 2020 году Самрук-Казына избавится от убыточных активов
  • Ахметжан Есимов начал с сокращений Ахметжан Есимов начал с сокращений
  • Ахметжан Есимов вышел на новое место работы Ахметжан Есимов вышел на новое место работы
    • Отзывы читателей
    Акции Apple обновили исторический максимум Акции Apple обновили исторический максимум Государство Сегодня, 03:57
    Асет Исекешев пообещал наказать виновных в ЧП с батутом Асет Исекешев пообещал наказать виновных в ЧП с батутом Государство Сегодня, 03:57
    Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд Государство Сегодня, 03:53
    Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания Государство Сегодня, 03:52
    Акции Lenovo исключат из индекса биржи Hang Seng Акции Lenovo исключат из индекса биржи Hang Seng Государство Сегодня, 03:48
    Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности KnowHow 4-05-2018, 08:09
    Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы KnowHow 4-05-2018, 08:08
    В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского Культура 4-05-2018, 04:58
    Tesla понесла рекордные убытки Tesla понесла рекордные убытки Государство 4-05-2018, 04:00
    Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Государство 4-05-2018, 03:53
    Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Государство 4-05-2018, 03:46
    Xiaomi подала заявку на IPO Xiaomi подала заявку на IPO Государство 4-05-2018, 03:36
    Apple намерена выкупить свои акции Apple намерена выкупить свои акции Государство 4-05-2018, 03:33
    Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством KnowHow 3-05-2018, 08:36
    Полноразмерные трехмерные голограммы - новый способ организации видеоконференций Полноразмерные трехмерные голограммы - новый способ организации видеоконференций KnowHow 3-05-2018, 08:35
    У сверхмассивной черной дыры нашей галактики могут иметься У сверхмассивной черной дыры нашей галактики могут иметься "блуждающие братья и сестры" KnowHow 3-05-2018, 08:35
    Ученые обучают искусственный интеллект думать и вести себя подобно собаке Ученые обучают искусственный интеллект думать и вести себя подобно собаке KnowHow 2-05-2018, 08:32
    Созданы Созданы "невидимые" сенсоры, которые не искажают измеряемые ими магнитные поля KnowHow 2-05-2018, 08:31
    Билл Гейтс отказался быть советником президента США Билл Гейтс отказался быть советником президента США Государство 2-05-2018, 03:52
    В ВКО розничный товарооборот увеличился на 3,8% В ВКО розничный товарооборот увеличился на 3,8% Государство 2-05-2018, 03:43