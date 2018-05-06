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Акции Apple обновили исторический максимум

Сегодня, 03:57
Акции Apple обновили исторический максимум


Акции Apple подорожали на новостях о том, что компания Berkshire Hathaway, подконтрольная Уоррену Баффетту, купила еще 75 млн ее акций. В ходе торгов на бирже Nasdaq акции Apple обновили исторический максимум, достигнув отметки в $183,87, сообщают «Ведомости».

По данным на 21.14 мск, обыкновенная акция Apple стоила $183,49, подорожав на 3,73%. Капитализация компании превысила $931 млрд.

О том, что компания Баффетта увеличила долю в Apple, в пятницу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление миллиардера. Berkshire Hathaway ранее владела 170 млн акций производителя iPhone. Последняя сделка позволит Berkshire Hathaway обойти State Street Corporation и стать третьим по величине инвестором Apple.

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