Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд

Сегодня, 03:53

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках рабочей поездки в Ташкент. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает primeminister.kz.



Аскар Мамин отметил, что «Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии», подчеркнув, что внешнеторговый оборот между странами за I квартал 2018 года увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. До конца года, с учетом значительного потенциала в наращивании взаимного товарооборота, объем двусторонней торговли планируется довести до 3 млрд долларов.

В ходе встречи Шавката Мирзиёева и Аскара Мамина достигнута договоренность о проведении I Межрегионального Форума Казахстан-Узбекистан в Астане, Регионального экономического Форума стран Центральной Азии в Ташкенте, а также Первого заседания Делового Совета и совместного бизнес-форума в Шымкенте.

Стороны высказались за повышение уровня инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных инвестиционных проектов с выходом на рынки третьих стран, а также обсудили дальнейшие меры по активизации сотрудничества в области строительства, машиностроения, транспорта, логистики, туризма, космической, военно-технической сфере.

В рамках поездки состоялась рабочая встреча Сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном — первого вице-премьера РК Аскара Мамина и первого заместителя премьер-министра РУ Ачилбая Раматова.

Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы торговли

Отмечено, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Казахстана и Узбекистана ведется на системной основе. Созданы и успешно работают совместные торговые дома в основных отраслях экономики, таких, как сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтическая промышленность, машиностроение.

Значительно увеличилась номенклатура взаимных поставок, достигнуты договоренности по реализации крупных инфраструктурных проектов, активно развивается межрегиональное сотрудничество.

В ходе встречи стороны высказались за проведение на регулярной основе заседаний Рабочей группы по выработке предложений по взаимному увеличению товарооборота между двумя странами.

Первый заместитель премьер-иинистра РК отметил благоприятное влияние смягчения акцизной политики Узбекистана на активизацию двусторонней торговли и высказался за рассмотрение возможности дальнейшего снижения акцизов на импорт ряда товаров, имеющих приоритетный экспортный потенциал для Казахстана.

Достигнута договоренность о том, что Казахстан и Узбекистан продолжат совместную работу по увеличению товарооборота за счет обеспечения поставок узбекского газа на юг Казахстана в осенне-зимний период, а также оказания услуг по транзиту казахстанского газа через территорию Узбекистана.

По инициативе казахстанской стороны в ходе переговоров обсужден вопрос создания Международного центра приграничного сотрудничества «Центральная Азия» (МЦПС) на границе Казахстана и Узбекистана. Реализация данного проекта потребует соответствующей инфраструктуры на территории обеих государств.

В ходе переговоров было отмечено, что культурно-гуманитарное сотрудничество занимает особое место в двусторонних отношениях РК и РУ. Как известно, главами государств Казахстана и Узбекистана 2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане. Стороны договорились продолжать работу по своевременному и качественному исполнению Плана мероприятий по проведению Года Узбекистана в Казахстане.

Кроме того, первые заместители премьер-министров РК и РУ приняли решение создать совместную рабочую группу для проработки вопроса взаимного признания визовых режимов обоих государств для туристов из третьих стран, пересекающих казахско-узбекскую границу с целью посещения туристических объектов по маршруту Великого шелкового пути, а также о взаимном продвижении туристических возможностей двух стран.

По итогам рабочей встречи сопредседатели Совместной межправительственной комиссии подписали соответствующий Протокол.